BOYS PREP BASKETBALL=

Annawan/Wethersfield (FB Coop) 62, Kankakee (McNamara) 54

Aurora Christian 64, Quincy Notre Dame 37

Champaign St. Thomas More 58, Providence-St. Mel 34

Chicago Christian 72, Villa Madonna, Ky. 51

Downs Tri-Valley 55, Annawan/Wethersfield (FB Coop) 50

Joliet Central 75, Kenwood 63

Mahomet-Seymour 56, Joliet Central 40

Metamora 37, Normal Community 36

North Chicago 52, Calumet, Ind. 22

Peoria Christian 63, Stanford Olympia 48

Plainfield South 50, Calumet, Ind. 44

Rock Falls 57, Kankakee (McNamara) 47

Rockford Guilford 48, Yorkville 33

Springfield 64, North Chicago 49

Thornwood 62, Kenwood 55

Wheaton Warrenville South 51, Machesney Park Harlem 43

Winnebago 71, El Paso-Gridley 61

Breese Mater Dei Tournament=

Breese Mater Dei 47, Okawville 41

Lou. Doss, Ky. 58, Metro-East Lutheran 48

Nashville 39, Trenton Wesclin 22

Carbondale Tournament=

Jacksonville 56, Memphis Overton, Tenn. 52

St. Mary’s (St. Louis), Mo. 69, Horizon Science Academy Southwest Chicago 23

Carlinville Tournament=

Gillespie 62, Bunker Hill 57

Staunton 58, East Alton-Wood River 29

Centralia Tournament=

Alton 68, Romeoville 56

Champaign Central 69, Cahokia 35

Chatham Glenwood 52, Belleville West 42

Evanston Township 65, Carmel 44

Marist 64, Confluence Academy, Mo. 60

Mount Vernon 65, Thornton Fractional North 56

Collinsville Tournament=

Belleville East 63, Decatur MacArthur 57

Eisenhower 48, Edwardsville 46

Lincoln 52, Triad 36

Mundelein 53, Granite City 36

O’Fallon 54, Belleville (Althoff Catholic) 50

Columbia/Freeburg Tournament=

Alton Marquette 42, Waterloo 31

Columbia 54, Bethalto Civic Memorial 34

Freeburg 72, Waterloo 60

Lovejoy 64, Waterloo Gibault 32

Dekalb Tournament=

Geneseo 59, LaSalle-Peru 51

DeKalb Tournament=

Belvidere North 45, Byron 22

Naperville Central 69, Huntley 45

Oswego 59, Dundee-Crown 52

Schurz 65, West Chicago 59

Dieterich Tournament=

Arcola 64, Oblong 30

Arcola 69, North Clay 61

Sullivan 50, Red Hill 44, OT

East Aurora Tournament=

Aurora Central Catholic 47, Downers North 44

Plainfield Central 58, Joliet Catholic 47

Wheaton Academy 72, Metea Valley 70

Eastland Tournament=

Forreston 63, Sherrard 47

Freeport (Aquin) 65, Stillman Valley 50

Lanark Eastland 56, South Beloit 32

Lanark Eastland 70, Stillman Valley 52

Pecatonica 72, Amboy 32

Effingham/Teutopolis Tournament=

Antioch 44, Charleston 43

Champaign Centennial 46, Moweaqua Central A&M 40

Charleston 69, Dixon 66

Corliss 55, Effingham 34

Effingham St. Anthony 70, Mattoon 63

Lawrenceville 75, Mattoon 72

Lincoln-Way East 49, Pleasant Plains 38

Oak Lawn Community 61, Brooks Academy 46

Pleasant Plains 44, Brooks Academy 42

Sacred Heart-Griffin (Springfield) 73, Dixon 52

Teutopolis 62, Lawrenceville 30

Eldorado Tournament=

Fairfield 67, West Frankfort 58

Hamilton 40, Norris City (NCOE) 36

Hamilton County 55, Gallatin County 40

Hardin County 59, Vienna 58

Harrisburg 50, Carrier Mills 49

Erie/Prophetstown Tournament=

Fulton 46, Aledo (Mercer County) 39

Lena-Winslow 60, Morrison 23

Orion 65, Beecher 61

Riverdale 70, Stark County 58

Heritage BSN Tournament=

Centralia Christ Our Rock 52, N. Vermillion, Ind. 19

Champaign Judah Christian 55, Catlin (Salt Fork) 38

Fisher 69, N. Vermillion, Ind. 52

Georgetown-Ridge Farm 53, Blue Ridge 46

Villa Grove-Heritage Coop 56, Lexington 50

Hinsdale Central Tournament=

Lincoln Way Central 63, Glenbrook North 51

Maine South 47, Rockford Auburn 39

Oswego East 65, St. Charles East 61

St. Rita 75, Westinghouse 45

ICCP/Westmont Tournament=

Bensenville (Fenton) 65, Westmont 55

Chicago (Legal Prep Charter) 76, St. Edward 53

Eisenhower 62, Latin 31

Elmwood Park 72, Chicago (Christ the King) 56

Sullivan 77, Maria 56

Jacobs Tournament=

Barrington 51, Crystal Lake South 36

Cary-Grove 58, Rockford Jefferson 46

Grant 57, South Elgin 52

Grayslake Central 55, Payton 45

Prairie Ridge 75, Woodstock Marian 42

Streamwood 85, Bartlett 62

Kankakee Tournament=

Bremen 60, Chicago (Noble Street Charter/Johnson) 50

Chicago (Carver Military) 55, St. Francis de Sales 54

Clifton Central 51, Manteno 46

Momence 86, Peotone 82, OT

Shepard 76, Chicago Little Village 39

Wauwatosa West, Wis. 56, Lindblom 47

LaMoille Tournament=

LaMoille 71, Midland 65

Macomb/Western Tournament=

Eureka 58, Camp Point Central 46

Lewistown 50, Illini West (Carthage) 32

Mt. Sterling (Brown County) 46, Canton 45

Rockridge 59, Liberty 53

Wethersfield 63, Illini Bluffs 43

Maine East Tournament=

Argo 67, Holy Trinity 29

Chicago (Crane Medical Prep) 66, Addison Trail 48

Chicago (Jones) 69, Kennedy 55

Chicago (Noble Charter/C. Bulls) 57, Lincoln Way West 53

Maine East 56, Lakes Community 40

Niles West 58, Leyden 54

Von Steuben 36, McHenry 27

Marengo Tournament=

Hampshire 58, Wauconda 29

Harvard 51, Belvidere 50

Harvest Christian Academy 63, Woodstock 45

Round Lake 72, Genoa (Genoa-Kingston) 61

Marseilles Tournament=

Hall 62, Wilmington 36

Kewanee 73, Gardner-South Wilmington 51

Seneca 53, Putnam County 29

Serena 61, Woodland 32

St. Bede 57, Reed-Custer 49

Mississippi Valley Tournament=

Griggsville-Perry 47, Brussels 42

Rushville-Industry 56, West Prairie 34

Monticello Tournament=

Colfax Ridgeview 62, Neoga 33

Paxton-Buckley-Loda 62, Clinton 30

Tuscola 64, Monticello 48

Pekin Tournament=

Lake Park 60, East Moline United 44

Moline 44, Plainfield East 34

Normal West 47, Morton 15

Pattonville, Mo. 53, Bartonville (Limestone) 52, OT

Pekin 59, Hersey 57

Springfield Lanphier 60, Richwoods 55

Washington 54, Rockford Boylan 52

Pinckneyville Tournament=

Chester 53, Greenville 50

Plano Tournament=

Coal City 63, Hinckley-Big Rock 32

Kaneland 64, Yorkville Christian 46

Lisle 49, Sandwich 28

Plano 75, Newark 54

Streator 65, Mendota 21

Pontiac Tournament=

Bloomington 65, Pontiac 57

Chicago Heights (Bloom Twp.) 83, Oak Park River Forest 64

Curie 53, St. Charles North 45

Danville 50, Peoria Manual 46

Lisle (Benet Academy) 49, Warren 37

New Trier 57, Aurora (West Aurora) 29

Princeville Tournament=

Henry 50, Galva 47

Ridgewood 55, North Fulton (Cuba/Spoon River) 43

Proviso West Tournament=

Berwyn-Cicero Morton 70, Hillcrest 69

Dunbar 70, Chicago Perspectives/Joslin 48

Fenwick 64, Chicago Uplift 55

Leo 64, Hyde Park 40

Proviso West 73, Larkin 59

Westchester St. Joseph 64, Crete-Monee 61

Rich South Tournament=

Chicago ( SSICP) 48, Hope Academy 42

Chicago Vocational 70, Chicago (Urban Prep Charter/ Englewood) 46

Sesser-Valier Tournament=

Christopher 60, Odin 54

Goreville 74, Red Bud 45

Johnston City 59, Waltonville 44

Marissa/Coulterville 54, Cobden 45

Sparta 62, Galatia 32

St. Teresa Tournament=

ALAH 50, Hartsburg-Emden 45, OT

Maroa-Forsyth 51, Decatur Lutheran (LSA) 46

Taylorville Tournament=

Dunlap 60, Rantoul 49

Galesburg 66, Mt. Zion 26

Illinois Valley Central 54, Mt. Zion 39

Rantoul 58, Rochester 55

Taylorville 63, Illinois Valley Central 40

Tri-County Tournament=

Paris 52, Martinsville 29

Vandalia Tournament=

Farina South Central 51, Shelbyville 48

Flora 56, Okaw Valley 47

Macon Meridian 73, Shelbyville 52

Okaw Valley 82, Patoka 70

Wabash Valley Tournament=

Consolation=

Edgewood, Ind. 58, Robinson 56

Marshall 61, Parke Heritage, Ind. 60

Quarterfinal=

Terre Haute South, Ind. 58, Casey-Westfield 52

Waverly Tournament=

Athens 63, Buffalo Tri-City 62

Carrollton 61, Greenfield-Northwestern 56

Concord (Triopia) 56, Pawnee 42

Jacksonville Routt 48, Auburn 45

North Greene 69, Springfield Lutheran 66

Winchester (West Central) 76, North-Mac 52

Wheeling Tournament=

Buffalo Grove 61, Wheeling 48

Geneva 49, Deerfield 45

Mather 54, Elgin 36

Prospect 54, Libertyville 48

Ridgewood 51, Waukegan 44

St. Viator 63, Fremd 34

Williamsville Tournament=

Delavan 56, Astoria (Table Grove VIT) 10

East Peoria 63, Tolono Unity 40

Petersburg PORTA 62, Fairbury Prairie Central 50

Quest Academy 60, Beardstown 50

Roanoke-Benson 58, Tremont 48

Warrensburg-Latham 86, Midwest Central 58

Williamsville 65, Havana 54

York Tournament=

Brother Rice 64, St. Patrick 43

Conant 61, Andrew 47

Hinsdale South 63, Providence 49

Lake Forest 55, Minooka 44

Lemont 67, Elk Grove 61

Lyons 83, St. Laurence 51

Naperville North 52, Glenbard East 50

Palatine 61, Stagg 56

Rolling Meadows 85, Batavia 73

Schaumburg 43, Highland Park 32

St. Francis 57, Sandburg 42

Wheaton North 65, Riverside-Brookfield 53

GIRLS PREP BASKETBALL=

Aurora Christian 45, Danville Schlarman 37

Beloit Memorial, Wis. 63, Freeport 47

Breese Mater Dei 53, Freeburg 49

Buffalo Grove 43, Hononegah 26

Camp Point Central 36, Rock Island Alleman 28

Galesburg 60, Vandalia 40

Hampshire 37, River Forest Trinity 30

Normal University 41, St. Joseph-Ogden 35

Peoria (H.S.) 45, Washington 33

Rock Falls 57, Annawan 45

Rock Island 49, Wheaton Warrenville South 20

Rockford Lutheran 73, Kankakee (McNamara) 51

St. Charles North 57, South Elgin 52

ALAH Tournament=

ALAH 56, Chrisman 15

Flanagan 48, Cumberland 42

Mt. Zion 55, ALAH 45

Mt. Zion 62, Stewardson-Strasburg 35

Stewardson-Strasburg 73, Chrisman 20

Sullivan 60, Shelbyville 47

Alden-Hebron Tournament=

Harvest Christian Academy 48, Alden-Hebron 40

Amboy Tournament=

Black Pool=

Hall 45, Serena 34

Lena-Winslow 55, Somonauk 25

Beardstown Tournament=

Abingdon 52, Jacksonville 30

Havana 46, Liberty 41

Illini Bluffs 50, West Hancock 28

Illini Central 43, Athens 29

Illini West (Carthage) 55, Midwest Central 48

Jacksonville Routt 52, Mendon Unity 35

Macomb 60, Barry (Western) 33

Mt. Sterling (Brown County) 43, Pittsfield 38

North Fulton (Cuba/Spoon River) 40, Beardstown 31

North Greene 47, Rushville-Industry 19

Benton Tournament=

Anna-Jonesboro 49, Salem 39

Benton 43, DuQuoin 34

Carterville 56, Christopher 17

Central (Cape Girardeau), Mo. 40, Herrin 39

Marion 51, Pinckneyville 29

Mount Vernon 61, Vienna 55

Sesser-Valier 47, Hamilton County 38

Bismarck Henning Rossville-Alvin Tournament=

Benton Central, Ind. 65, Westville 17

Benton Central, Ind. 77, Villa Grove-Heritage Coop 40

N. Vermillion, Ind. 48, Lexington 30

N. Vermillion, Ind. 49, Cissna Park 17

Villa Grove-Heritage Coop 65, Cissna Park 13

Carlinville Tournament=

Carlinville 49, Nokomis 34

Gillespie 50, South County 32

Greenfield-Northwestern 59, Bunker Hill 30

Charleston Tournament=

Charleston 55, Cairo 35

Paris 56, Danville 37

Paris 61, Sacred Heart-Griffin (Springfield) 55, 2OT

Sacred Heart-Griffin (Springfield) 71, Tri-County 37

Teutopolis 56, Effingham 36

Teutopolis 77, Cairo 32

Tri-County 70, Danville 60

Dieterich Tournament=

Brownstown – St. Elmo 68, Farina South Central 43

Newton 54, Farina South Central 46

Dixon Tournament=

Rockford Guilford 41, Sandwich 36

Dundee Crown Tournament=

Maine South 55, Fenwick 50

Maine West 68, Barrington 47

Naperville Central 65, Prospect 63

Stevenson 52, New Trier 22

Erie/Prophetstown Tournament=

Monmouth-Roseville 59, Rockridge 39

Fairfield Tournament=

Mt. Carmel 64, Edwards County 30

West Frankfort 41, Carmi White County 36

Woodlawn 65, Murphysboro/Elverado 20

Grant Tournament=

De La Salle 51, Deerfield 43

Grant 67, Warren 66

Guerin Prep Tournament=

Regina 50, Guerin 48

St. Laurence 42, Ridgewood 20

Westchester St. Joseph 43, Woodlands Academy 23

Hammond Noll Tournament=

Whitney Young 71, Winchester, Ind. 57

Hillcrest Tournament=

Harvey Thornton 32, Crete-Monee 29

Morgan Park 56, Stagg 55

Jerseyville Tournament=

Alton Marquette 62, Carrollton 59

Carrollton 53, Triad 39

Jerseyville Jersey 72, Taylorville 51

Lisle Tournament=

Addison Trail 52, Lisle 36

Illiana Christian 50, Wheaton Academy 40

Reed-Custer 40, Chicago Christian 29

St. Francis 65, Westmont 15

Macon Meridian Tournament=

Okaw Valley 44, Blue Ridge 35

Mascoutah Tournament=

Belleville East 49, Belleville (Althoff Catholic) 47

Belleville West 60, Breese Mater Dei 56, OT

Highland 50, Breese Central 33

Nashville 51, East St. Louis 47

O’Fallon 72, Freeburg 26

Mattoon Tournament=

Decatur St. Teresa 36, Vandalia 24

Galesburg 57, Effingham St. Anthony 21

Mattoon 54, Mahomet-Seymour 44

Olney (Richland County) 58, Altamont 54

Momence Tournament=

Cullom Tri-Point 45, Illinois Lutheran 36

Wilmington 45, Manteno 36

Monticello Tournament=

Colfax Ridgeview 56, Neoga 36

Monticello 49, Tuscola 40

Paxton-Buckley-Loda 60, Clinton 50

Stark County 65, Gibson City-Melvin-Sibley 46

Montini Catholic Tournament=

Lake Zurich 56, Batavia 46

Lisle (Benet Academy) 52, Hersey 42

Loyola 61, Oak Park River Forest 36

Montini 47, Geneva 32

Nazareth 42, Fremd 33

York 39, Huntley 36

Oswego East Tournament=

Joliet Central 49, Lockport 41

Plainfield North 55, Yorkville 47

Sycamore 59, Oswego East 35

Princeville Tournament=

Bushnell (B.-Prairie City) 45, Galva 37

Bushnell (B.-Prairie City) 49, Peoria Heights (Quest) 38

Princeville 50, Midland 27

Riverside Brookfield Tournament=

Argo 48, Shepard 45

Taft 67, Oak Lawn Community 41

Riverton Tournament=

Auburn 52, Mt. Pulaski 36

Fairbury Prairie Central 61, Deer Creek-Mackinaw 54

Hillsboro 52, Riverton 34

Kaneland 39, Mt. Pulaski 23

Petersburg PORTA 49, Pawnee 9

Stanford Olympia 51, Springfield Lutheran 45

Tremont 36, Kaneland 34

Sandburg Tournament=

Chicago Ag Science 44, Hammond, Ind. 31

Glenbard East 42, Plainfield East 27

Sandburg 62, Oak Forest 38

St. Viator Tournament=

Chicago Resurrection 48, Zion Benton 39

Grayslake Central 66, Highland Park 25

Wheeling 52, Leyden 42

State Farm Tournament=

Large School=

Canton 26, Wheaton Warrenville South 23

Large Schools=

Lincoln Way West 77, Kankakee 52

Morton 79, Geneseo 48

Normal West 35, Canton 30

Springfield 44, Normal Community 26

St. Ignatius 64, Bloomington 40

Small School=

Rock Island Alleman 44, Champaign St. Thomas More 33

Small Schools=

IC Catholic 47, Champaign St. Thomas More 35

Wheaton North Tournament=

Glenbrook South 57, Elgin 26

Hinsdale Central 43, St. Charles East 36

