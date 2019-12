GIRLS PREP BASKETBALL=

Amanda-Clearcreek 48, Baltimore Liberty Union 34

Ashville Teays Valley 70, Cols. Hamilton Twp. 29

Bascom Hopewell-Loudon 82, Kansas Lakota 39

Bedford, Mich. 55, Oregon Clay 35

Bellevue 100, Tiffin Columbian 29

Caledonia River Valley 57, Marion Pleasant 56

Canal Winchester 55, Cols. Franklin Hts. 21

Castalia Margaretta 70, Port Clinton 25

Cin. Gamble Montessori 39, Cin. College Prep. 35

Circleville 54, Circleville Logan Elm 32

Cols. Africentric 80, Cols. West 9

Cols. Beechcroft 62, Cols. International 14

Cols. Bexley 32, Cols. School for Girls 19

Cols. Centennial 42, Cols. Linden McKinley 31

Cols. Grandview Hts. 52, Cols. Wellington 28

Cols. Independence 46, Cols. Eastmoor 36

Cols. Northland 56, Cols. East 5

Cols. South 84, Cols. Briggs 19

Cols. Upper Arlington 46, Galloway Westland 12

Cols. Walnut Ridge 103, Cols. Marion-Franklin 4

Delaware Buckeye Valley 59, Gahanna Cols. Academy 39

Delaware Olentangy Berlin 54, Hilliard Darby 43

Delta 48, Metamora Evergreen 26

Dublin Coffman 65, Marysville 54

Dublin Scioto 43, Thomas Worthington 25

Gahanna Lincoln 58, Grove City 31

Gates Mills Gilmour 46, Parma Padua 43

Hebron Lakewood 57, Pataskala Licking Hts. 41

Hilliard Bradley 47, Dublin Jerome 29

Hilliard Davidson 70, Grove City Cent. Crossing 36

Hudson WRA 41, N. Ridgeville Lake Ridge 36

Lancaster 57, Pickerington N. 25

Lancaster Fairfield Union 51, Bloom-Carroll 31

Lewis Center Olentangy 67, Westerville Cent. 28

Lucas 46, Mansfield St. Peter’s 19

Medina 66, Mentor 40

New Albany 40, Groveport-Madison 23

New Riegel 44, Gibsonburg 38

Newark 58, Sunbury Big Walnut 37

Newark Cath. 44, Johnstown-Monroe 35

Northwood 41, Oregon Stritch 34

Norwalk 51, Vermilion 45

Norwalk St. Paul 48, Collins Western Reserve 39

Norwood 77, Lockland 33

Oak Harbor 66, Huron 32

Old Fort 45, Lakeside Danbury 32

Parma Normandy 61, Cle. Rhodes 36

Pataskala Watkins Memorial 73, Utica 61

Pickerington Cent. 68, Reynoldsburg 33

Powell Olentangy Liberty 39, Westerville N. 35

Proctorville Fairland 58, Heath 35

Sandusky Perkins 64, Sandusky 60

Sandusky St. Mary 55, Tiffin Calvert 40

Shelby 59, Galion 16

Sugar Grove Berne Union 50, Zanesville Rosecrans 36

Swanton 51, Holgate 32

Tol. Ottawa Hills 61, Tol. Maumee Valley 40

Vincent Warren 49, Linsly, W.Va. 39

Westerville S. 77, Lewis Center Olentangy Orange 47

Willard 73, Milan Edison 48

Worthington Kilbourne 58, Delaware Hayes 49

Yellow Springs 41, Day. Christian 35

Youngs. Liberty 84, Brookfield 37

Tip Off Classic=

Loudonville 54, Kidron Cent. Christian 35

Woods Lumber Classic=

Beverly Ft. Frye 50, George Washington, W.Va. 32

Nelsonville-York 38, Seaman N. Adams 36, OT

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/