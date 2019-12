Wednesday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Chicago (C. Military Academy-Bronzeville) 62, Chicago (CICS Chicago Quest) 43

Chicago (Crane Medical Prep) 82, Collins Academy 66

Chicago (Lane) 52, Chicago Uplift 49, 2OT

Chicago (Noble Charter/C. Bulls) 66, Foreman 51

Chicago (Noble Street Charter) 44, Chicago (Cruz) High School 40

Chicago Academy 78, Chicago (Noble Street Charter/Golder) 36

Chicago CICS-Ellison 81, Chicago Little Village 61

Clark County, Mo. 56, Warsaw West Hancock 54

Clemente 72, Chicago (Disney II) 49

De La Salle 92, Chicago (Noble/DRW Trading) 23

DeKalb 61, Genoa (Genoa-Kingston) 44

Freeport (Aquin) 57, Oregon 44

Harlan 81, Chicago (Noble Street Charter/Comer) 62

Harvey Thornton 80, Proviso East 45

Highland, Ind. 47, Illiana Christian 36

Hubbard 44, Chicago Phoenix Academy 28

Lincoln Park 54, Chicago (Jones) 24

Marengo 70, Belvidere 39

Mattoon 73, Shelbyville 41

Morgan Park 85, Thornwood 54

Phillips 73, Richards 49

Plano 60, Newark 57

Raby 62, Chicago ( SSICP) 20

Reavis 66, Hancock 21

Rockford East 52, Rockford Auburn 42

Rockford Guilford 73, Machesney Park Harlem 52

Rockford Jefferson 59, Belvidere North 54

Round Lake 70, Christian Liberty Academy 27

Simeon 63, Westinghouse 55

St. Rita 57, Dunbar 46

Waterloo 67, Perryville, Mo. 45

Wells 67, Amundsen 36

Winnebago 59, Pecatonica 47

Conrad Tournament=

Crab Orchard 68, Gallatin County 65

Red Hill 58, Grayville 44

Wayne City 52, Bluford Webber 38

JWCC Tournament=

Liberty 65, Knox County, Mo. 29

Monmouth United Tournament=

Biggsville West Central 71, West Prairie 43

Knoxville 54, Monmouth United 52

St. Elmo Tournament=

Brownstown – St. Elmo 81, Beecher City/Cowden Herrick (BK ONLY) 60

Cumberland 58, Windsor/ Stew-Stras co-op (BKB) 40

Patoka 58, Mulberry Grove 45

Wilmington Tournament=

Clifton Central 49, Grant Park 46

GIRLS PREP BASKETBALL=

Belleville East 67, Belleville (Althoff Catholic) 21

Bowen 37, Harper 21

Burlington Central 54, Crystal Lake South 29

Chicago (Solorio Academy) 54, Dunbar 43

Chicago Heights (Bloom Twp.) 52, Chicago (Noble Street Charter/Comer) 37

Crystal Lake Central 45, Cary-Grove 37

Dundee-Crown 56, McHenry 47

Fenger 31, Hubbard 24

Hampshire 54, Prairie Ridge 48

Hyde Park 71, Chicago (Goode) 33

Kelly 44, Julian 9

Phillips 57, Lindblom 46

Robeson 48, Philadelphia MC&S, Pa. 20

Rockridge 41, Wethersfield 21

Sesser-Valier 60, Trico 28

Simeon 74, Morgan Park 39

St. Laurence 50, Steinmetz 36

Waterloo 55, Valmeyer 14

Willows 42, Mooseheart 26

Iroquois West Tournament=

Clifton Central 34, Milford 32

Gardner-South Wilmington 57, Dwight 38

Herscher 36, St. Anne 20

Hoopeston Area High School 32, Gilman Iroquois West 31

JWCC Tournament=

Liberty 38, Knox County, Mo. 27

Knoxville-Abingdon-Avon Tournament=

Farmington 56, Monmouth United 19

Oak Lawn Tournament=

Kankakee 75, Blue Island Eisenhower 35

Riverside-Brookfield 61, Romeoville 29

