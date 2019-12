Wednesday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Abington 66, Central Bucks East 63

Academy of the New Church 60, Hun, N.J. 35

Apollo-Ridge 72, St. Joseph 59

Athens 61, Canton 49

Bedford 71, Somerset 28

Belle Vernon 67, Laurel Highlands 64

Berlin-Brothersvalley 81, Blacklick Valley 32

Blue Mountain 75, Panther Valley 46

California 58, Yough 47

Cedar Crest 57, Ephrata 26

Central Martinsburg 55, Bellefonte 47

Chambersburg 58, Carlisle 52

Chartiers Valley 65, West Mifflin 32

Conneaut, Ohio 41, Seneca 31

Corry 62, General McLane 47

Dallas 62, Scranton Holy Cross 56

Delone 58, Camp Hill Trinity 39

Dobbins 71, Audenried 61

ELCO 62, Solanco 47

Friends Central 80, Friends Select 52

Garden Spot 52, Northern Lebanon 46

Greater Johnstown 59, Richland 54

Hickory 78, Grove City 51

Highlands 76, Shaler 49

Lancaster Catholic 55, Cocalico 35

Lancaster McCaskey 65, Warwick 60

Lincoln Leadership 50, Jenkintown 36

Malvern Prep 79, St. Joseph’s Prep 52

Manheim Central 64, Donegal 45

Manheim Township 69, Conestoga Valley 51

Meadville 77, Lakeview 48

Newark, Del. 35, Strawberry Mansion 34

Nueva Esperanza 64, Abington Friends 60

Oil City 43, Fort Leboeuf 39

Pottsville 51, Shamokin 43

Prep Charter 54, Engineering And Science 39

Rambam Mesivta, N.Y. 51, Mercy Vocational 45

Ringgold 88, Charleroi 78

Scranton 73, Wyoming Valley West 56

Shade 77, Windber 47

Sharpsville 74, Slippery Rock 55

Solebury 82, Cristo Rey 80

West Branch 71, Curwensville 29

West Lawn Wilson 51, Bethlehem Liberty 36

Woodland Hills 58, Mount Pleasant 37

Wyoming Seminary 53, Abington Heights 46

Tarkanian Classic=

Eastbay Bracket=

Centennial, Nev. 53, Erie Cathedral Prep 37

Orleans Bracket=

San Diego, Calif. 82, Constitution 76

Platinum Bracket=

Centennial-Corona, Calif. 68, Neumann-Goretti 64

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Danville vs. Crestwood, ccd.

Elizabeth Forward vs. Carrick, ccd.

GIRLS PREP BASKETBALL=

Bedford 53, Somerset 40

Bishop McCort 77, Chestnut Ridge 36

Central Mountain 45, Bellefonte 40

Charleroi 25, Chartiers-Houston 24

Chester Charter 29, MaST Charter 21

Del-Val Friends 45, Mercy Vocational 43

Delaware Valley 50, Carbondale 41

Engineering And Science 39, Overbrook 11

Fels 49, Parkway West 41

Frankford 35, Roxborough 27

GAMP 41, Masterman 16

Germantown Academy 59, The Hill School 41

Gratz 61, Dobbins/Randolph 26

Hickory 44, Slippery Rock 43

High School of the Future 48, Martin Luther King 43

Hughesville 39, South Williamsport 32

Iroquois 58, Union City 49

Lampeter-Strasburg 85, Octorara 25

Lancaster Country Day 57, Annville-Cleona 34

Lancaster Mennonite 68, Pequea Valley 56

Mastery Charter North 68, Philadelphia Central 30

New Hope-Solebury 47, Council Rock South 39

Northern Lebanon 48, Garden Spot 17

Nueva Esperanza 46, KIPP Dubois 19

Oakland Catholic 48, Gateway 44

Palumbo 78, Freire Charter 55

Parkway Northwest 47, West Philadelphia 34

Pennridge 50, Quakertown 31

Pittston Area 64, Elk Lake 21

Prep Charter 30, Philadelphia Academy Charter 25

Quaker Valley 68, Shady Side Academy 25

Robeson, Ill. 48, Philadelphia MC&S 20

Sankofa Freedom 50, South Philadelphia 27

Scranton Prep 58, Old Forge 41

Sewickley Academy 51, Quigley Catholic 30

St. Hubert’s 49, Kensington 16

Warrior Run 44, Shamokin 34

Warwick 37, Lancaster McCaskey 26

Western Wayne 59, Susquehanna 51

Tarkanian Classic=

Diamond Bracket=

South Shore, N.Y. 47, Villa Maria 32

