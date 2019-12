Wednesday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Chicago (Noble Charter/C. Bulls) 66, Foreman 51

Chicago (Noble Street Charter) 44, Chicago (Cruz) High School 40

De La Salle 92, Chicago (Noble/DRW Trading) 23

Harlan 81, Chicago (Noble Street Charter/Comer) 62

Plano 60, Newark 57

Raby 62, Chicago ( SSICP) 20

Wells 67, Amundsen 36

GIRLS PREP BASKETBALL=

Chicago Heights (Bloom Twp.) 52, Chicago (Noble Street Charter/Comer) 37

Hyde Park 71, Chicago (Goode) 33

Robeson 48, Philadelphia MC&S, Pa. 20

Rockridge 41, Wethersfield 21

Iroquois West Tournament=

Herscher 36, St. Anne 20

Hoopeston Area High School 32, Gilman Iroquois West 31

Knoxville-Abingdon-Avon Tournament=

Farmington 56, Monmouth United 19

Oak Lawn Tournament=

Kankakee 75, Eisenhower 35

Riverside-Brookfield 61, Romeoville 29

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/