Monday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Aurora (East) 78, South Elgin 71, OT

Brooks Academy 73, Proviso West 66

CICS-Northtown 73, Chicago Roosevelt 28

Chicago (Hansberry College Prep) High School 64, Chicago (Noble Street/Noble Academy) 38

Chicago (Noble Street Charter/Comer) 83, Chicago (Noble Street Charter/Baker) High School 8

Chicago (Noble Street Charter/Johnson) 54, Chicago (Noble Street Charter/Rowe-Clark) 48

Chicago (Noble Street/Butler) 56, Chicago (Noble Charter/C. Bulls) 49

Chicago (Ogden International) 49, Chicago (Noble Street Charter) 30

Chicago Ag Science 73, Chicago-University 46

Chicago Little Village 84, Horizon Science Academy Southwest Chicago 59

Chicago Phoenix Academy 43, Chicago (CICS Chicago Quest) 26

Crittenden Co., Ky. 79, Hardin County 62

Durand 62, Kirkland Hiawatha 31

Elgin Academy 70, Schaumburg Christian 54

Francis Parker 67, Amundsen 46

Galesburg 74, Macomb 36

Genoa (Genoa-Kingston) 76, Woodstock 51

Glenbard West 62, Plainfield Central 53

Grant 56, Johnsburg 44

Hancock 45, Juarez 44

IC Catholic 51, Lisle 49

Kankakee 56, Lincoln Way West 33

Lincoln Park 78, Providence-St. Mel 17

Lincoln Way Central 68, Bolingbrook 63

Lincoln-Way East 50, Stagg 28

Lockport 43, Joliet Central 38, 2OT

Loyola 59, Steinmetz 33

Mendota 59, LaMoille 55

Mundelein 52, Zion Benton 48

Naperville Neuqua Valley 72, Plainfield East 60

New Trier 58, Lake View 34

Orr 75, Payton 58

Phillips 69, Julian 31

Raby 83, Maria 48

Rockford Christian 71, Woodstock North 61

Schaumburg 63, Glenbard North 30

Skokie (Ida Crown) 63, Walther Christian Academy 60

Tamms (Egyptian) 85, Dongola 56

Wheaton Academy 71, Rolling Meadows 61

Monmouth United Tournament=

Knoxville 55, Ridgewood 43

Monmouth United 60, West Prairie 46

Riverdale 55, Biggsville West Central 53

Watseka Tournament=

Eleventh=

Hoopeston Area High School 54, Westville 28

Ninth=

Momence 58, Milford 47

Seventh=

Cullom Tri-Point 65, Donovan 37

Wilmington Tournament=

Westmont 57, Grant Park 41

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Arcola vs. Champaign Judah Christian, ccd.

Bluford Webber vs. Crab Orchard, ppd. to Dec 19th.

Lebanon vs. Sandoval, ccd.

Moweaqua Central A&M vs. Springfield Lutheran, ccd.

GIRLS PREP BASKETBALL=

Addison Trail 54, Downers South 42

Amboy 67, Byron 27

Andrew 36, Shepard 33

Astoria (Table Grove VIT) 40, Illini Central 36

Aurora Central Catholic 51, Rosary 47

Barrington 60, Conant 51

Beecher 54, Grant Park 24

Brimfield 75, Eureka 44

Catlin (Salt Fork) 39, Westville 22

Clemente 53, Lake View 38

Cobden 58, Dongola 24

Cullom Tri-Point 46, Illinois Lutheran 41

Dakota 54, Rockford Christian 39

Deer Creek-Mackinaw 41, Colfax Ridgeview 36

Dunlap 53, Metamora 49

Edwards County 62, Johnston City 56

El Paso-Gridley 45, Flanagan 13

Elverado 49, Agape Christian 24

Fairfield 48, Eldorado 36

Fenger 36, Harlan 33

Fenwick 57, Chicago Resurrection 37

Fieldcrest 61, Gibson City-Melvin-Sibley 52

Fithian Oakwood 39, Bismarck-Henning 32

Glenbard South 43, Larkin 12

Grant 63, Wheeling 45

Harvey Thornton 55, Thornton Fractional South 39

Hersey 66, St. Viator 52

Heyworth 48, Tremont 46

Hinckley-Big Rock 46, Earlville 39

Hononegah 61, Rockford Boylan 53

Huntley 41, Algonquin (Jacobs) 27

Hyde Park 58, Thornton Fractional North 47

Illini West (Carthage) 65, Bushnell (B.-Prairie City) 26

Indian Creek 49, Somonauk 44

Joliet West 56, Minooka 36

Kankakee Grace Christian 40, Heritage Christian, Ind. 36

LeRoy 46, Lexington 43

Lewistown 97, Rushville-Industry 23

Liberty 47, Pittsfield 27

Lincoln Way Central 68, Bolingbrook 63

Lincoln-Way East 50, Stagg 46

Lisle 56, Manteno 33

Maine East 48, Niles North 35

Marion 45, Gallatin County 41

Mendota 53, LaSalle-Peru 37

Monmouth-Roseville 49, Orion 33

Mount Vernon 53, Carmi White County 28

Mt. Pulaski 51, Blue Ridge 42

Mt. Vernon (Posey), Ind. 53, Carmi White County 28

Mt. Zion 64, Maroa-Forsyth 39

Naperville Central 72, Aurora (West Aurora) 35

North Fulton (Cuba/Spoon River) 42, Beardstown 27

Ottawa 43, Seneca 32

Peotone 46, Reed-Custer 36

Riverdale 57, Camanche, Iowa 16

Rockford Lutheran 55, Harvard 39

Schaumburg Christian 43, Elgin Academy 42

Simeon 64, Marist 60

South Beloit 49, Rockford Christian Life 5

South Elgin 45, Aurora (East) 43

St. Charles North 49, Schaumburg 16

St. Joseph-Ogden 58, Paxton-Buckley-Loda 47

Stark County 61, Roanoke-Benson 22

Sterling Newman 54, Kewanee 41

Stevenson 58, Lake Zurich 40

Urbana University 60, Decatur Lutheran (LSA) 16

Wethersfield 53, Peoria Christian 36

Wilmington 42, Streator 35

York 41, Glenbard West 40

Zion Benton 53, Mundelein 18

Iroquois West Tournament=

Dwight 48, Gilman Iroquois West 40

Gardner-South Wilmington 41, Hoopeston Area High School 23

Milford 40, Herscher 32

Knoxville-Abingdon-Avon Tournament=

Farmington 49, Abingdon 45

Knoxville 74, Oneida (ROWVA) 28

Northern Illinois Tournament=

Crystal Lake Central 39, Woodstock Marian 38

Crystal Lake South 49, Hoffman Estates 21

DeKalb 49, Grayslake North 40

Lakes Community 28, Belvidere 27

McHenry 49, Marengo 29

Prairie Ridge 55, Richmond-Burton 43

Wauconda 49, Johnsburg 33

Woodstock North 63, Round Lake 33

Oak Lawn Tournament=

Kankakee 75, Riverside-Brookfield 72

Lindblom 83, Guerin 13

Lockport 56, Oak Lawn Community 23

Pearl City High School Tournament=

Lena-Winslow 51, Ashton-Franklin Center 35

Pearl City Tournament=

East Dubuque 35, Orangeville 27

East Dubuque 42, Warren 23

Reavis Tournament=

IC Catholic 46, Bremen 26

Payton 46, Thornridge 37

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Auburn vs. Nokomis, ccd.

Charleston vs. Lincoln, ccd.

Chatham Glenwood vs. Bloomington Central Catholic, ccd.

Chatham Glenwood vs. Bloomington Central Catholic, ccd.

Decatur St. Teresa vs. Clinton, ppd. to Jan 1st.

Gillespie vs. Roxana, ppd. to Jan 18th.

Jacksonville Routt vs. Mt. Sterling (Brown County), ppd.

Mahomet-Seymour vs. Effingham, ccd.

McGivney Catholic High School vs. Trenton Wesclin, ppd.

Okaw Valley vs. Martinsville, ccd.

Raymond Lincolnwood vs. Buffalo Tri-City, ccd.

Shelbyville vs. Warrensburg-Latham, ccd.

Sullivan vs. Macon Meridian, ppd. to Jan 13th.

Tolono Unity vs. Arcola, ccd.

Woodlawn vs. Farina South Central, ppd.

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/