Saturday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Algonquin (Jacobs) 74, McHenry 61

Aurora (West Aurora) 66, Proviso West 64

Aurora Math-Science 62, Leland 27

Bensenville (Fenton) 56, Addison Trail 49

Bluford Webber 59, Agape Christian 48

Brimfield 56, Stanford Olympia 47

Buffalo Grove 60, Maine West 53

Buffalo Tri-City 62, Pawnee 35

Carmel 55, Waukegan 25

Casey-Westfield 63, Mt. Pulaski 60

Champaign St. Thomas More 58, Kankakee (McNamara) 40

Chatham Glenwood 57, Rochester 27

Chicago (Clark) 72, Fenger 67

Chicago Vocational 66, Bowman Academy, Ind. 57

Crystal Lake Central 57, Burlington Central 54

Curie 82, Callaway, Miss. 75

Dakota 53, Shullsburg, Wis. 30

Deer Creek-Mackinaw 54, Pleasant Plains 52

Delavan 51, Elmwood 40

Dundee-Crown 61, Prairie Ridge 48

Eisenhower 42, Springfield 39

Elgin Academy 47, Galena 42

Elmhurst Timothy Christian 63, Illiana Christian 32

Elmwood Park 68, Walther Christian Academy 45

Fairfield 75, Sesser-Valier 39

Fenwick 69, Chicago Mt. Carmel 59

Forreston 61, Pecatonica, Wis. 33

Fremd 64, Gurnee Warren 48

Glenbard East 66, Chicago (Perspectives/Calumet Technology) 41

Glenbard North 58, West Chicago 51

Grayslake Central 51, Grayslake North 49

Hampshire 68, Crystal Lake South 64

Hinsdale South 51, St. Francis 33

Hope Academy 75, Chicago (Hansberry College Prep) High School 30

LaMoille 79, Ottawa Marquette 71, 2OT

Lake Forest Academy 37, Thornton Fractional South 33

Leyden 61, Elk Grove 33

Libertyville 55, Glenbrook North 54, OT

Marian Catholic (Chicago Heights) 70, Normal West 51

Metamora 54, East Peoria 45

Morgan Park 73, Christian Brothers College, Mo. 72, OT

Morton 46, Canton 41

Mundelein 74, Schurz 44

New Glarus, Wis. 51, Lena-Winslow 32

Niles Notre Dame 61, Hinsdale Central 40

North Chicago 63, Lakes Community 61, OT

Oswego 60, Quincy 49

Oswego East 48, Nazareth 43

Pana 55, Sullivan 46

Pekin 57, Dunlap 26

Peoria Notre Dame 72, Peoria (H.S.) 51

Prospect 56, Lake Forest 36

Providence 50, Manteno 43

Richwoods 69, Illinois Valley Central 57

Roanoke-Benson 69, Tremont 55

Rockford Lutheran 55, Lake Park 43

Round Lake 65, Antioch 47

Sacred Heart-Griffin (Springfield) 50, Normal University 45

Schaumburg 48, Huntley 40

Sherrard 78, Galva 37

Springfield Lanphier 80, Decatur MacArthur 60

Springfield Southeast 61, Jacksonville 47

St. Charles North 45, South Elgin 27

St. Frances, Md. 61, Simeon 57

Stevenson 53, Westinghouse 43

Taft 61, Niles West 60

Tuscola 61, Okaw Valley 58

Valmeyer 78, Centralia Christ Our Rock 42

Wauconda 68, Grant 52

West Prairie 56, Aledo (Mercer County) 37

Wheaton Warrenville South 38, Riverside-Brookfield 35

Woodstock North 69, North Boone 50

York 38, Naperville North 22

Yorkville 56, Plano 43

Aurora Christian Tournament=

Championship=

Indian Creek 62, Aurora Christian 54

Fifth=

Joliet Catholic 62, Parkview Christian Academy 46

Seventh=

Harvest Christian Academy 53, Schaumburg Christian 37

Third=

Aurora Central Catholic 62, St. Edward 54

Capital City Tournament=

Breese Mater Dei 66, Riverton 61

New Berlin 57, Warrensburg-Latham 32

Carlyle Tournament=

Championship=

Pinckneyville 57, Woodlawn 52

Fifth=

Carlyle 39, Greenville 30

Seventh=

Flora 53, Hillsboro 46

Third=

Freeburg 40, Okawville 33

Chicago Elite Tournament=

Chicago Heights (Bloom Twp.) 84, Pace Academy, Ga. 54

Duncanville, Texas 57, Whitney Young 55

Lincoln Park 49, Kenwood 48

Danville Tournament=

Cissna Park 68, Georgetown-Ridge Farm 53

Georgetown-Ridge Farm 57, La Salette Notre Dame 53

St. Joseph-Ogden 74, Danville Schlarman 39

Watseka (coop) 36, La Salette Notre Dame 28

Du Quoin Tournament=

Carmi White County 45, Red Bud 37

Massac County 67, Cairo 51

Massac County 68, DuQuoin 59

Red Bud 50, Cairo 48

Eastland Tournament=

East Dubuque 51, Byron 26

Lanark Eastland 64, Wethersfield 61

Marengo 68, Freeport (Aquin) 57

Oregon 63, Fulton 56

Stillman Valley 49, Monmouth-Roseville 45

Warren 58, Amboy 24

Goreville Tournament=

Anna-Jonesboro 65, Johnston City 59

Benton 56, Hardin County 44

Goreville 47, Benton 35

Goreville 61, Anna-Jonesboro 51

Hamilton 64, Hardin County 47

Hamilton County 57, Johnston City 31

Hall Tournament=

Fieldcrest 60, Princeton 42

Hall 58, Putnam County 48

Kewanee 85, St. Bede 35

Rock Falls 72, Bureau Valley 39

Marion Tournament=

Alton 71, Paducah Tilghman, Ky. 66

Centralia 75, Gateway Legacy Christian Academy 60

Champaign Central 52, Carbondale 51

Cobden 65, Lyon Co., Ky. 45

Herrin 48, Graves Co., Ky. 45

Marion 41, Nashville 39

Patoka Tournament=

Crab Orchard 77, Patoka 71

North Clay 61, Mulberry Grove 41

Wayne City 79, Brownstown – St. Elmo 69

Trico/Murphysboro Tournament=

Championship=

Murphysboro/Elverado 54, Trico 30

Fifth=

Lovejoy 66, Steeleville 61

Seventh=

North County Tech, Mo. 61, Galatia 52

Third=

Chester 54, Sparta 45

Wheaton Warren South Tournament=

Downers North 59, Batavia 47

Lisle (Benet Academy) 51, Wheaton North 47

Willard Classic=

Quest Academy 63, Fort Scott, Kan. 45

GIRLS PREP BASKETBALL=

Addison Trail 39, Hinsdale South 25

Altamont 75, Tri-County 67

Astoria (Table Grove VIT) 41, Concord (Triopia) 31

Aurora Christian 72, St. Bede 18

Barrington 49, Vernon Hills 36

Benton 46, Massac County 33

Buffalo Tri-City 63, Pawnee 12

Carbondale 63, Belleville (Althoff Catholic) 39

Carlyle 40, Columbia 38

Carmel 38, Glenbard West 30

Cary-Grove 38, Conant 24

Centralia Christ Our Rock 43, Valmeyer 14

Chatham Glenwood 54, Jacksonville 23

Chester 58, Sesser-Valier 39

Chicago (Lane) 62, Niles West 54

Chicago Christian 56, Westmont 39

Chicago Resurrection 58, North Chicago 24

Colfax Ridgeview 59, Cissna Park 18

Crown Point, Ind. 59, Fremd 43

DePaul College Prep 76, Niles North 65

Decatur MacArthur 42, Chicago-University 31

Decatur MacArthur 42, Normal University 31

Dixon 39, Johnsburg 29

Elmhurst Timothy Christian 65, Illiana Christian 37

Evanston Township 65, Beaver Dam, Wis. 57, 2OT

Freeburg 58, Red Bud 24

Fulton 46, River Ridge/Scales Mound 11

Galesburg 63, East Moline United 44

Geneseo 61, Rock Island 56

Geneva 63, Wheaton Warrenville South 38

Grayslake North 53, Lake Forest Academy 14

Hampshire 46, Stockton 43, OT

Harrisburg 57, Marion 38

Havana 55, Tremont 34

Hersey 68, Bartlett 59

Heyworth 58, Bloomington Christian 29

Illini Central 41, Deer Creek-Mackinaw 31

Indpls N. Central, Ind. 71, Bolingbrook 64

Kaneland 38, Metea Valley 30

Kenosha Christian Life, Wis. 40, Westlake 31

Kenwood 64, Naperville North 45

Lake Park 56, Batavia 53

Lanark Eastland 51, Forreston 22

Latin 55, Willows 15

Lisle (Benet Academy) 59, Lincoln Way West 54

Lockport 42, Minooka 35

Macomb 42, Warsaw West Hancock 37

Marist 57, Lake Forest 53

Maroa-Forsyth 60, Macon Meridian 38

Maroa-Forsyth 60, Mounds Meridian 38

Mattoon 56, Marshall 37

McGivney Catholic High School 60, Sandoval 15

Mendota 44, Princeton 34

Midland 31, Blue Ridge 26

Moline 46, Rock Island Alleman 21

Montini 41, Maine West 40

Mother McAuley 44, New Trier 14

Moweaqua Central A&M 58, Taylorville 27

Mt. Carmel 55, Murphysboro/Elverado 22

Mt. Notre Dame, Ohio 86, Whitney Young 47

Mt. Zion 62, Pana 56, OT

Naperville Central 61, Oswego 54

Nashville 33, Greenville 30

Nazareth 48, Lake Zurich 41

Normal Community 52, Peoria (H.S.) 35

Normal West 45, Champaign Central 24

North Shore Country Day 40, Morgan Park Academy 33

North-Mac 40, Nokomis 32

Paris 77, Tolono Unity 41

Princeville 62, Farmington 49

Quincy 61, Sterling 57

Riverside-Brookfield 64, Oak Lawn Richards 40

Rock Falls 59, Freeport 16

Rockford Christian 65, Richmond-Burton 27

Rockford Guilford 61, Rochelle 24

Rockridge 55, Monmouth United 41

Sacred Heart-Griffin (Springfield) 70, Springfield Southeast 32

South Elgin 64, Schaumburg 52

Springfield Lanphier 75, Springfield 53

St. Charles East 44, Glenbard North 29

St. Charles North 46, Wheaton North 36

St. Joseph-Ogden 41, Fithian Oakwood 40

Stagg 63, Tinley Park 54

Stevenson 64, Elk Grove 40

Sycamore 65, LaSalle-Peru 45

Taft 52, Glenbrook South 39

Villa Grove-Heritage Coop 50, Catlin (Salt Fork) 30

Warrensburg-Latham 48, Mt. Pulaski 40

Waterloo 53, New Athens 32

Watseka (coop) 51, Champaign Centennial 43

Waubonsie Valley 58, Aurora (East) 41

Wilmington 39, Clifton Central 35

Woodlawn 43, Flora 32

Woodstock North 50, North Boone 27

York 58, Hinsdale Central 40

Yorkville 49, Plano 23

Amboy Tournament=

Annawan 48, Hall 33

Orion 44, Pearl City 39

Stillman Valley 46, Indian Creek 37

Cerro Gordo Bement – Tournament=

Champaign Judah Christian 51, Cerro Gordo-Bement Coop 38

Chicago Elite Tournament=

Homewood-Flossmoor 51, Simeon 50

Thornwood 40, Phillips 32

Crete-Monee Shootout=

Chicago (Noble Street Charter/Comer) 74, Thornridge 21

Danville 73, Kankakee 35

Hyde Park 66, Bowman Academy, Ind. 57

Riverton Tournament=

ALAH 44, Downs Tri-Valley 26

Petersburg PORTA 52, Riverton 32

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/