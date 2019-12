BOYS PREP BASKETBALL=

Abraham Lincoln 63, Plymouth-Whitemarsh 55

Academy Park 71, Pottstown 58

Archbishop Ryan 80, Sankofa Freedom 63

Bethlehem Liberty 71, Saucon Valley 49

Blue Mountain 62, Salisbury 48

Boyertown 53, Central Bucks East 50, OT

Brashear 62, Keystone Oaks 44

Central Martinsburg 57, Williamsburg 36

Chichester 78, Coventry Christian 18

Clarion-Limestone 53, Fort Leboeuf 45

E. Liverpool, Ohio 102, Beaver County Christian 37

Early College, Del. 56, Parkway Center City 55

Elk County Catholic 76, Kane Area 30

Episcopal Academy 68, Shipley 47

Fels 78, Penn Treaty 67

Forest Area 42, Tidioute Charter 27

Friends Central 68, Pennington, N.J. 57

Girard 48, George School 26

Glendale 47, Conemaugh Valley 42

Hughesville 73, Neumann 67

Lehighton 61, Palmerton 58

Marian Catholic 64, Jim Thorpe 60

Mid Valley 61, Montrose 22

Middletown 52, Donegal 46

Milton Hershey 80, Susquehanna Township 49

Mountain Ridge, Md. 66, Meyersdale 49

North Pocono 65, Nanticoke Area 60

Northampton 73, Catasauqua 55

Penn Manor 54, Palmyra 46

Penncrest 55, Chester Charter 49

Philadelphia MC&S 70, Pottsville 49

Pittston Area 42, Hanover Area 40

Riverside 55, Mercer 51

Roxborough 84, Mariana Bracetti 41

Scranton Holy Cross 51, Mountain View 26

Tamaqua 64, Schuylkill Valley 53

Upper Dublin 41, Strawberry Mansion 31

Valley View 59, Lakeland 29

Youngs. Chaney High School, Ohio 74, Knoch 67

Baldwin/Peters Township Tournament=

Greensburg Central Catholic 76, Avonworth 58

Seton-LaSalle 57, Plum 51

Bristol Tournament=

King’s Academy 47, Sayre 46

Brookville Tournament=

Warren 67, Brockway 41

Brownsville Tournament=

Chartiers-Houston 61, West Greene 40

California Tournament=

Charleroi 78, Avella 42

Canon-McMillan Tournament=

Trinity 80, Greater Latrobe 77

Carlisle Tournament=

Carlisle 44, Mechanicsburg 37

Carlynton Tournament=

Carlynton 72, Jefferson-Morgan 26

Eden Christian 56, New Brighton 50

Conestoga Valley Tournament=

Cocalico 46, Spring Grove 38

Conestoga Valley 83, Kutztown 45

Derry Tournament=

Kiski Area 88, Derry 61

Exeter Tournament=

Manheim Central 57, Conrad Weiser 47

Fairview Tournament=

Erie 61, West Middlesex 35

Freeport Tournament=

Shaler 57, Burrell 37

Geibel Catholic Tournament=

Riverview 62, Carmichaels 50

Gettysburg Tournament=

Gettysburg 63, Lancaster Mennonite 51

New Oxford 55, Shippensburg 46

Hatboro Horsham Tournament=

Upper Darby 46, Council Rock South 44

Hempfield Tournament=

Belle Vernon 75, Jeannette 60

Franklin Regional 82, McKeesport 62

Penn-Trafford 52, North Allegheny 50

Hershey Tournament=

Cumberland Valley 61, Allentown Allen 56

Highlands Tournament=

Gateway 64, Imani Christian Academy 52

James Buchanan Tournament=

Greencastle Antrim 51, Chambersburg 46

Lebanon Tournament=

Cedar Crest 70, Red Land 29

ELCO 53, Lebanon 50

Leechburg Tournament=

Saltsburg 51, Winchester Thurston 48

Manheim Township Tournament=

Central York 53, Elizabethtown 41

McGuffey Tournament=

Waynesburg Central 62, Burgettstown Ms/hs 39

Meadville Tournament=

Erie First Christian Academy 65, Iroquois 40

Mohawk Tournament=

Union 86, E. Palestine, Ohio 32

Mt. Lebanon Tournament=

Altoona 57, Montour 56

North Hills Tournament=

Fox Chapel 51, Hampton 48

Northeastern Tournament=

Eastern York 65, Columbia 59

Northeastern 67, Northern York 51

Northern Cambria Tournament=

Saegertown 61, Claysburg-Kimmel 48

Notre Dame Green Pond Tournament=

Bethlehem Catholic 58, Notre Dame-Green Pond 45

Bethlehem Freedom 67, Pocono Mountain West 56

Octorara Tournament=

Muhlenberg 76, Avon Grove 59

Phoenixville Tournament=

Harriton 59, Collegium Charter School 51

Phoenixville 73, Kennett 59

Rocky Grove Tournament=

Titusville 96, Cranberry 52

Serra Catholic Tournament=

East Allegheny 59, Serra Catholic 44

Shamokin Tournament=

Mahanoy Area 51, Lewisburg 48

Shamokin 54, Shenandoah Valley 48

SOL-PAC Tip-Off Tournament=

Spring-Ford 70, Central Bucks South 51

Somerset Tournament=

North Star 51, Everett 32

Souderton Tournament=

Christopher Dock 68, Council Rock North 41

South Park Tournament=

South Fayette 80, Cornell 73

State College Tournament=

West Chester East 76, Pittsburgh North Catholic 68

Union Tournament=

Moniteau 58, Maplewood 34

Upper Moreland Tournament=

New Hope-Solebury 53, Upper Merion 42

Upper St Clair Tournament=

Allderdice 62, Chartiers Valley 54

William Penn Tournament=

Reading 70, Williamsport 50

GIRLS PREP BASKETBALL=

Bloomsburg 50, Warrior Run 38

Boyertown 49, Emmaus 42

Calvary Christian 32, Tacony Academy 27

Early College, Del. 47, Parkway Center City 16

Erie 47, Northwestern 27

Germantown Academy 53, Abington Friends 39

Mount Lebanon 64, Chartiers Valley 31

New Brighton 59, Cornell 2

Northern Lehigh 44, Panther Valley 34

Pennsbury 50, Mastery Charter North 40

Scranton Prep 49, Berwick 22

Springside Chestnut Hill 39, Friends Central 21

Strath Haven 51, Academy Park 48

Sullivan County 60, Northeast Bradford 54

Abington Tournament=

Philadelphia West Catholic 40, Central Bucks West 39

Armstrong Tournament=

Butler 45, Knoch 32

Baldwin/Peters Township Tournament=

Friends Central 50, Baldwin 29

Thomas Jefferson 68, Elizabeth Forward 24

Central Bucks South Tournament=

Central Bucks East 44, Gwynedd Mercy 36

Neshaminy 54, Central Bucks South 33

Central Columbia Tournament=

Central Columbia 70, Wyalusing 28

Cocalico Tournament=

Governor Mifflin 55, Conrad Weiser 26

Downingtown East Tournament=

Gettysburg 52, Easton 34

Germantown Friends Tournament=

Parkway Northwest 43, Roxborough 41

Harrisburg Christian Tournament=

Hanover 40, Fairfield 19

Haverford Tournament=

Nazareth Area 27, Haverford 21

James Buchanan Tournament=

Greencastle Antrim 51, Chambersburg 46

Lancaster County Day Tournament=

Dayspring Christian 38, Lancaster Country Day 26

McKeesport Tournament=

Penn-Trafford 57, Belle Vernon 42

Methacton Tournament=

Ridley 63, Lansdale Catholic 48

Middletown Tournament=

Susquehanna Township 51, ELCO 38

North Allegheny Tournament=

Bethel Park 62, Penn Hills 40

North East Tournament=

Girard 46, General McLane 28

Northeastern Tournament=

Mechanicsburg 46, Manheim Township 29

Penn Manor Tournament=

Jenkintown 62, Philadelphia Bishop McDevitt 25

Pennridge Tournament=

Central Bucks East 44, Gwynedd Mercy 36

Phoenixville Tournament=

Phoenixville 25, Conestoga 23

Villa Joseph Marie 39, Oxford 32

Seneca ValleyTournament=

Erie McDowell 52, Seneca Valley 47

Souderton Tournament=

St. Basil 39, Abington Heights 20

Southmoreland Tournament=

Freeport 58, Albert Gallatin 40

Trinity Area Tournament=

Blackhawk 72, Canon-McMillan 23

Warren Tournament=

Mercyhurst Prep 62, Maplewood 51

