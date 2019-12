BOYS PREP BASKETBALL=

Brashear 62, Keystone Oaks 48

Chichester 78, Coventry Christian 18

E. Liverpool, Ohio 102, Beaver County Christian 37

California Tournament=

Charleroi 78, Avella 42

Gettysburg Tournament=

New Oxford 55, Shippensburg 46

Hempfield Tournament=

Belle Vernon 75, Jeannette 60

Franklin Regional 82, McKeesport 62

James Buchanan Tournament=

Greencastle Antrim 51, Chambersburg 46

Lebanon Tournament=

Cedar Crest 70, Red Land 29

Mt. Lebanon Tournament=

Altoona 57, Montour 56

Northern Cambria Tournament=

Saegertown 61, Claysburg-Kimmel 48

Notre Dame Green Pond Tournament=

Bethlehem Freedom 67, Pocono Mountain West 56

Octorara Tournament=

Muhlenberg 76, Avon Grove 59

Rocky Grove Tournament=

Titusville 96, Cranberry 52

Shamokin Tournament=

Mahanoy Area 51, Lewisburg 48

Upper St Clair Tournament=

Allderdice 62, Chartiers Valley 54

William Penn Tournament=

Reading 70, Williamsport 50

GIRLS PREP BASKETBALL=

Early College, Del. 47, Parkway Center City 16

Germantown Academy 53, Abington Friends 39

Mount Lebanon 64, Chartiers Valley 31

New Brighton 59, Cornell 2

Abington Tournament=

Philadelphia West Catholic 40, Central Bucks West 39

Baldwin/Peters Township Tournament=

Thomas Jefferson 68, Elizabeth Forward 24

Central Bucks South Tournament=

Central Bucks East 44, Gwynedd Mercy 36

Central Columbia Tournament=

Central Columbia 70, Wyalusing 28

Cocalico Tournament=

Governor Mifflin 55, Conrad Weiser 26

Harrisburg Christian Tournament=

Hanover 40, Fairfield 19

Haverford Tournament=

Nazareth Area 27, Haverford 21

James Buchanan Tournament=

Greencastle Antrim 51, Chambersburg 46

McKeesport Tournament=

Penn-Trafford 57, Belle Vernon 42

Middletown Tournament=

Susquehanna Township 51, ELCO 38

North Allegheny Tournament=

Bethel Park 62, Penn Hills 40

Souderton Tournament=

St. Basil 39, Abington Heights 20

Southmoreland Tournament=

Freeport 58, Albert Gallatin 40

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/