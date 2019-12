Wednesday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Algonquin (Jacobs) 64, Crystal Lake Central 40

Andrew 42, Tinley Park 40

Cary-Grove 53, Burlington Central 38

Chicago (ASPIRA B&F) 67, Chicago (Alcott) 61

Chicago (CICS Chicago Quest) 73, Chicago Roosevelt 17

Chicago (Christ the King) 61, Deerfield (Zell Jewish) 37

Chicago (Clark) 73, Raby 54

Chicago (Jones) 50, Chicago (Legal Prep Charter) 49

Chicago (Noble Street Charter/Rauner) 48, Englewood Excel 45

Chicago Academy 63, Amundsen 52

Chicago Little Village 46, Juarez 45

Chicago North Grand 42, Rickover Naval 20

Chicago Sullivan 59, Foreman 42

Crystal Lake South 60, Prairie Ridge 37

DePue 74, Leland 16

Delavan 54, ROWVA/Williamsfield co-op (BKB) 29

Elgin 62, Addison Trail 50

Elmwood Park 61, Round Lake 59

Genoa (Genoa-Kingston) 63, Harvard 46

Glenbard West 58, Metea Valley 56

Grayslake North 63, Badger, Wis. 41

Hampshire 72, McHenry 51

IC Catholic 57, Guerin 32

Lake Forest 45, Grayslake Central 42

Lanark Eastland 41, Dakota 39

Lincoln Park 63, Chicago Uplift 44

Loyola 49, Leo 39

Manley 97, Spry Community 32

Marengo 64, North Boone 26

Mundelein 66, North Chicago 32

Newark 62, Dwight 52

Northridge Prep 48, Francis Parker 45

Orr 73, Farragut 67, OT

Rich East 53, Oak Forest 49

Riverdale 49, Morrison 22

Rockford Auburn 51, Hononegah 33

Rockford Boylan 64, Freeport 53

Rockford East 64, Rockford Jefferson 59

Rockford Guilford 45, Belvidere North 39

Schurz 70, Mather 54

Senn 64, Steinmetz 52

South Beloit 42, Forreston 39

St. Charles North 47, DeKalb 40

Taft 70, Lake View 59

Terre Haute South, Ind. 60, Charleston 34

Vernon Hills 64, Grant 43

Von Steuben 50, Prosser 32

Wauconda 73, Woodstock 44

Wells 68, Clemente 59

Westinghouse 58, Payton 45

Whitney Young 72, Chicago Marshall 64

Aurora Christian Tournament=

Aurora Christian 59, Parkview Christian Academy 25

St. Edward 46, Schaumburg Christian 38

Carlyle Tournament=

Freeburg 56, Greenville 29

Okawville 47, Carlyle 33

Danville Tournament=

Cissna Park 53, Watseka (coop) 48

Georgetown-Ridge Farm 68, Danville Schlarman 41

St. Joseph-Ogden 48, La Salette Notre Dame 36

Du Quoin Tournament=

Cairo 82, DuQuoin 69

Massac County 59, Carmi White County 38

Trico/Murphy Tournament=

Lovejoy 70, North County Tech, Mo. 65

Murphysboro/Elverado 48, Chester 43

Steeleville 66, Galatia 53

Trico 51, Sparta 39

Wesclin/Mascoutah Tournament=

Columbia 44, Waterloo 33

Nashville 53, Trenton Wesclin 26

GIRLS PREP BASKETBALL=

Amboy 52, Ashton-Franklin Center 32

Andrew 43, Thornton Fractional South 36

Antioch 54, Richmond-Burton 36

Aurora Christian 69, Latin 55

Beecher 58, Manteno 29

Bolingbrook 61, Stagg 51

Breese Mater Dei 50, Belleville West 47

Bushnell (B.-Prairie City) 50, Monmouth United 37

Carmel 54, Lakes Community 21

Chicago (Perspectives MSA) 54, Chicago (Carver Military) 17

Chicago (Solorio Academy) 59, Tilden 25

Christian Liberty Academy 51, Willows 27

Deerfield (Zell Jewish) 59, Chicago (Christ the King) 44

East Alton-Wood River 51, Madison 25

Evanston (Beacon Academy) 32, (Chicago ) Wolcott School 12

Gardner-South Wilmington 60, Ottawa Marquette 43

Glenbard West 48, Proviso West 28

Herscher 50, Momence 18

Hyde Park 58, Harlan 24

Kelly 43, Chicago Little Village 21

Kenwood 59, Phillips 45

Knoxville 42, Aledo (Mercer County) 32

Lake Forest 45, Grayslake Central 42

Lindblom 65, Morgan Park 56

Machesney Park Harlem 64, Belvidere 49

Marengo 66, Round Lake 35

Mt. Sterling (Brown County) 58, Mendon Unity 54

Naperville Central 50, St. Charles East 42

Newark 87, Dwight 40

Oswego 67, Lake Park 58

Rockford Christian 50, Johnsburg 46

Sesser-Valier 51, Woodlawn 50, OT

Simeon 84, Richards 38

St. Bede 20, Bureau Valley 19

Sterling Newman 53, Oregon 49

Vienna 88, Century 45

Wethersfield 38, Monmouth-Roseville 36

Woodstock North 46, Genoa (Genoa-Kingston) 32

___

