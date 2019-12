Wednesday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=

Akr. Hoban 69, Rocky River Magnificat 55

Akr. Manchester 56, Orrville 42

Avon 48, Amherst Steele 36

Bellefontaine 45, Spring. NW 17

Berea-Midpark 55, N. Olmsted 41

Berlin Hiland 85, Uhrichsville Claymont 21

Beverly Ft. Frye 61, Zanesville Rosecrans 13

Brooklyn 38, Richmond Hts. 25

Brunswick 37, Elyria 36

Burton Berkshire 63, Ashtabula Edgewood 49

Caledonia River Valley 69, Cardington-Lincoln 65

Can. Glenoak 47, Can. McKinley 41

Canal Fulton Northwest 45, Wooster Triway 27

Chagrin Falls 54, Beachwood 26

Chagrin Falls Kenston 51, Madison 39

Chardon 55, Willoughby S. 52

Chesterland W. Geauga 62, Gates Mills Hawken 24

Cin. Mt. Healthy 38, Cin. Taft 30

Cin. N. College Hill 59, Cin. Christian 27

Cin. Oak Hills 69, Cin. Colerain 64, OT

Cin. Purcell Marian 46, Hamilton Badin 34

Cin. Summit Country Day 54, Norwood 26

Cin. Sycamore 70, Hamilton 39

Cin. Walnut Hills 61, Cin. Anderson 46

Cin. West Clermont 50, Cin. Turpin 28

Cin. Wyoming 44, Reading 30

Cle. Hts. Beaumont 68, Parma Padua 44

Cols. Hamilton Twp. 50, Cols. Mifflin 40

Coshocton 43, Newcomerstown 40

Day. Carroll 61, Middletown Fenwick 36

Dover 53, Carrollton 32

Dresden Tri-Valley 44, New Philadelphia 34

E. Liverpool 69, Wellsville 30

E. Palestine 58, Campbell Memorial 19

Eastlake N. 66, Lyndhurst Brush 65

Elyria Cath. 67, Medina Buckeye 34

Euclid 55, Mentor 47

Fairfield 54, Middletown 48

Fairport Harbor Harding 58, Wickliffe 48

Fredericktown 36, Bellville Clear Fork 34

Garfield Hts. Trinity 40, Rocky River Lutheran W. 26

Garrettsville Garfield 95, Middlefield Cardinal 23

Geneva 75, Painesville Harvey 31

Greenfield McClain 55, Jackson 12

Greenville 42, Troy 35

Hebron Lakewood 58, Sparta Highland 35

Huber Hts. Wayne 64, Beavercreek 43

Hudson 61, Brecksville-Broadview Hts. 43

Hudson WRA 56, Akr. Elms 12

Independence 45, Cuyahoga Hts. 16

Kirtland 58, Orwell Grand Valley 27

Leavittsburg LaBrae 66, Windham 41

Lebanon 51, Miamisburg 41

Leesburg Fairfield 62, Lees Creek E. Clinton 40

Lodi Cloverleaf 52, Peninsula Woodridge 32

Logan 47, Zanesville 40

Macedonia Nordonia 37, Wadsworth 32

Magnolia Sandy Valley 61, Malvern 31

Manchester 56, Orrville 42

Mantua Crestwood 56, Youngs. Valley Christian 52

Massillon Jackson 57, Uniontown Lake 28

Massillon Perry 36, Copley 24

Massillon Tuslaw 51, Navarre Fairless 29

Massillon Washington 52, Hillsboro 34

Mayfield 35, Painesville Riverside 32

Medina 56, Strongsville 43

Medina Highland 49, Kent Roosevelt 30

Milford 61, Cin. Withrow 32

Morgantown, W.Va. 41, Shadyside 35

Mt. Blanchard Riverdale 44, Mansfield St. Peter’s 15

Mt. Gilead 59, Galion Northmor 28

New Carlisle Tecumseh 88, Bellefontaine Benjamin Logan 40

New Middletown Spring. 45, Brookfield 36

Norton 70, Akr. Springfield 28

Oberlin Firelands 64, LaGrange Keystone 18

Olmsted Falls 48, Avon Lake 40

Orange 35, Bedford 27

Parma Hts. Holy Name 40, Parma Hts. Valley Forge 25

Perry 60, Ashtabula Lakeside 18

Philo 35, McConnelsville Morgan 31

Plain City Jonathan Alder 86, St. Paris Graham 30

Ravenna 51, Akr. Coventry 30

Ravenna SE 60, Mogadore 28

Richfield Revere 57, Barberton 40

Richwood N. Union 49, London 45

STVM 59, Cle. St. Joseph 48

Salem 46, Canfield 38

Sarahsville Shenandoah 48, Byesville Meadowbrook 41

Sidney 70, Fairborn 65, OT

Spring. Kenton Ridge 78, Urbana 66

Spring. Shawnee 44, Lewistown Indian Lake 33

Springboro 54, Clayton Northmont 28

St. Bernard Roger Bacon 70, Cin. McNicholas 39

Stow-Munroe Falls 52, N. Royalton 10

Sugarcreek Garaway 57, Gnadenhutten Indian Valley 40

Sullivan Black River 63, Sheffield Brookside 44

Thornville Sheridan 60, New Lexington 31

Tipp City Tippecanoe 75, Riverside Stebbins 31

Tol. Rogers 62, Tol. Woodward 6

Tuscarawas Cent. Cath. 50, Bowerston Conotton Valley 44

W. Carrollton 43, Xenia 40

W. Chester Lakota W. 59, Cin. Princeton 55

W. Lafayette Ridgewood 33, Lore City Buckeye Trail 31

Washington C.H. 52, Hillsboro 34

Washington C.H. Miami Trace 47, Chillicothe 44

Wellington 44, Lorain Clearview 40

Youngs. Boardman 66, Youngs. Mooney 58

Zanesville Maysville 64, Zanesville W. Muskingum 35

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/