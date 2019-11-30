Saturday’s Scores

Sports
Associated Press0

GIRLS PREP BASKETBALL=

Akr. Ellet 46, Hartville Lake Center Christian 42

Arcanum 71, Sidney Lehman 45

Aurora 60, Olmsted Falls 55

Belmont Union Local 68, Woodsfield Monroe Cent. 56

Bloom-Carroll 48, Circleville Logan Elm 35

Bluffton 63, Ft. Jennings 44

Bradford 64, St. Paris Graham 41

Brunswick 51, Shaker Hts. 41

Bucyrus Wynford 64, Mt. Blanchard Riverdale 30

Camden Preble Shawnee 60, Day. Northridge 19

Cardington-Lincoln 67, Sparta Highland 19

Cin. Mercy-McAuley 53, Cin. Princeton 52

Cin. Oak Hills 64, Cin. Western Hills 32

Cin. Purcell Marian 51, Middletown Fenwick 37

Cin. Summit Country Day 85, Cin. Christian 27

Cin. Turpin 70, Cin. Withrow 30

Circleville 54, Lancaster Fairfield Union 42

Cols. Mifflin 66, Shekinah Christian 21

Cuyahoga Falls 47, N. Royalton 32

Cuyahoga Falls CVCA 51, Akr. Coventry 23

Delaware Buckeye Valley 36, Cols. School for Girls 20

Doylestown Chippewa 53, Youngs. Ursuline 44

Dublin Coffman 60, Can. McKinley 40

Eaton 56, Greenville 54, OT

Franklin 48, Day. Oakwood 45

Ft. Loramie 71, Russia 15

Ft. Recovery 35, Wapakoneta 32

Geneva 60, Painesville Riverside 41

Georgetown 54, Ripley-Union-Lewis-Huntington 48

Greenfield McClain 48, Washington C.H. 44, OT

Huber Hts. Wayne 66, New Carlisle Tecumseh 47

Independence 56, Orange 39

Jamestown Greeneview 59, London Madison Plains 30

Jeromesville Hillsdale 59, Sullivan Black River 55

Kansas Lakota 46, Northwood 34

Kenton 62, Bellefontaine Benjamin Logan 51

Kettering Alter 38, Cin. McNicholas 30

Lees Creek E. Clinton 38, Mowrystown Whiteoak 22

Leesburg Fairfield 58, S. Webster 51

Liberty Center 49, Pioneer N. Central 30

Liberty Twp. Lakota E. 46, Ursuline Academy 45

Lima Bath 47, Columbus Grove 25

Macedonia Nordonia 52, Warren Howland 40

Magnolia Sandy Valley 74, Uhrichsville Claymont 34

Mansfield Sr. 41, Sandusky 36

Marion Pleasant 47, Marion Elgin 39

Massillon Jackson 53, N. Can. Hoover 45

McArthur Vinton County 63, Vincent Warren 58

Mechanicsburg 70, Spring. NE 22

Miami Valley Christian Academy 39, Lockland 33

Miamisburg 64, W. Carrollton 30

Milford 36, Kings Mills Kings 29

Millersburg W. Holmes 58, Danville 53

Mt. Notre Dame 61, Beavercreek 45

New Lebanon Dixie 54, Lewisburg Tri-County N. 26

New Philadelphia 53, Warsaw River View 15

Ottoville 49, Van Wert Lincolnview 40

Peebles 81, Cin. Oyler 22

Philo 51, New Lexington 41

Piketon 52, Latham Western 34

Piqua 53, Bellefontaine 40

Pitsburg Franklin-Monroe 38, Legacy Christian 37

Port Clinton 44, Sandusky St. Mary 42

STVM 58, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 50

Smithville 53, Rootstown 38

Southeastern 62, W. Union 34

Spring. Cath. Cent. 49, Spring. Shawnee 25

Spring. Greenon 52, Cedarville 30

Steubenville Cath. Cent. 54, Salineville Southern 15

Sugarcreek Garaway 43, Tuscarawas Cent. Cath. 34

Tallmadge 43, Richfield Revere 42

Tontogany Otsego 46, Genoa Area 27

Versailles 59, Covington 26

W. Liberty-Salem 33, Casstown Miami E. 23

Wadsworth 52, Hudson 46

Washington C.H. Miami Trace 59, Jackson 31

Whitehall-Yearling 83, Cols. Wellington 8

Worthington Christian 56, Cols. Grandview Hts. 34

Zanesville Rosecrans 48, Grove City Christian 17

Holiday Hoopla=

Beloit W. Branch 50, Louisville 48, OT

Berlin Hiland 59, Cornerstone Christian 39

Massillon Perry 63, Rocky River Magnificat 41

Massillon Tuslaw 62, Proctorville Fairland 51

Stow-Munroe Falls 63, Solon 45

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Kent Roosevelt vs. Copley, ccd.

Youngs. Chaney High School vs. Youngs. East, ccd.

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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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