Saturday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Akr. Ellet 46, Hartville Lake Center Christian 42
Arcanum 71, Sidney Lehman 45
Aurora 60, Olmsted Falls 55
Belmont Union Local 68, Woodsfield Monroe Cent. 56
Bloom-Carroll 48, Circleville Logan Elm 35
Bluffton 63, Ft. Jennings 44
Bradford 64, St. Paris Graham 41
Brunswick 51, Shaker Hts. 41
Bucyrus Wynford 64, Mt. Blanchard Riverdale 30
Camden Preble Shawnee 60, Day. Northridge 19
Cardington-Lincoln 67, Sparta Highland 19
Cin. Mercy-McAuley 53, Cin. Princeton 52
Cin. Oak Hills 64, Cin. Western Hills 32
Cin. Purcell Marian 51, Middletown Fenwick 37
Cin. Summit Country Day 85, Cin. Christian 27
Cin. Turpin 70, Cin. Withrow 30
Circleville 54, Lancaster Fairfield Union 42
Cols. Mifflin 66, Shekinah Christian 21
Cuyahoga Falls 47, N. Royalton 32
Cuyahoga Falls CVCA 51, Akr. Coventry 23
Delaware Buckeye Valley 36, Cols. School for Girls 20
Doylestown Chippewa 53, Youngs. Ursuline 44
Dublin Coffman 60, Can. McKinley 40
Eaton 56, Greenville 54, OT
Franklin 48, Day. Oakwood 45
Ft. Loramie 71, Russia 15
Ft. Recovery 35, Wapakoneta 32
Geneva 60, Painesville Riverside 41
Georgetown 54, Ripley-Union-Lewis-Huntington 48
Greenfield McClain 48, Washington C.H. 44, OT
Huber Hts. Wayne 66, New Carlisle Tecumseh 47
Independence 56, Orange 39
Jamestown Greeneview 59, London Madison Plains 30
Jeromesville Hillsdale 59, Sullivan Black River 55
Kansas Lakota 46, Northwood 34
Kenton 62, Bellefontaine Benjamin Logan 51
Kettering Alter 38, Cin. McNicholas 30
Lees Creek E. Clinton 38, Mowrystown Whiteoak 22
Leesburg Fairfield 58, S. Webster 51
Liberty Center 49, Pioneer N. Central 30
Liberty Twp. Lakota E. 46, Ursuline Academy 45
Lima Bath 47, Columbus Grove 25
Macedonia Nordonia 52, Warren Howland 40
Magnolia Sandy Valley 74, Uhrichsville Claymont 34
Mansfield Sr. 41, Sandusky 36
Marion Pleasant 47, Marion Elgin 39
Massillon Jackson 53, N. Can. Hoover 45
McArthur Vinton County 63, Vincent Warren 58
Mechanicsburg 70, Spring. NE 22
Miami Valley Christian Academy 39, Lockland 33
Miamisburg 64, W. Carrollton 30
Milford 36, Kings Mills Kings 29
Millersburg W. Holmes 58, Danville 53
Mt. Notre Dame 61, Beavercreek 45
New Lebanon Dixie 54, Lewisburg Tri-County N. 26
New Philadelphia 53, Warsaw River View 15
Ottoville 49, Van Wert Lincolnview 40
Peebles 81, Cin. Oyler 22
Philo 51, New Lexington 41
Piketon 52, Latham Western 34
Piqua 53, Bellefontaine 40
Pitsburg Franklin-Monroe 38, Legacy Christian 37
Port Clinton 44, Sandusky St. Mary 42
STVM 58, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 50
Smithville 53, Rootstown 38
Southeastern 62, W. Union 34
Spring. Cath. Cent. 49, Spring. Shawnee 25
Spring. Greenon 52, Cedarville 30
Steubenville Cath. Cent. 54, Salineville Southern 15
Sugarcreek Garaway 43, Tuscarawas Cent. Cath. 34
Tallmadge 43, Richfield Revere 42
Tontogany Otsego 46, Genoa Area 27
Versailles 59, Covington 26
W. Liberty-Salem 33, Casstown Miami E. 23
Wadsworth 52, Hudson 46
Washington C.H. Miami Trace 59, Jackson 31
Whitehall-Yearling 83, Cols. Wellington 8
Worthington Christian 56, Cols. Grandview Hts. 34
Zanesville Rosecrans 48, Grove City Christian 17
Holiday Hoopla=
Beloit W. Branch 50, Louisville 48, OT
Berlin Hiland 59, Cornerstone Christian 39
Massillon Perry 63, Rocky River Magnificat 41
Massillon Tuslaw 62, Proctorville Fairland 51
Stow-Munroe Falls 63, Solon 45
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=
Kent Roosevelt vs. Copley, ccd.
Youngs. Chaney High School vs. Youngs. East, ccd.
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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/