GIRLS PREP BASKETBALL=

Amanda-Clearcreek 58, Cols. Hamilton Twp. 14

Baltimore Liberty Union 58, Ashville Teays Valley 41

Bellaire 63, Barnesville 25

Bellevue 67, Sandusky Perkins 52

Castalia Margaretta 74, Collins Western Reserve 18

Centerville 74, New Albany 48

Cle. Hts. 76, Garfield Hts. 35

Clyde 52, Norwalk 43

Cols. Watterson 41, Worthington Kilbourne 23

Delta 60, Defiance Tinora 18

E. Can. 66, Newcomerstown 42

Elmore Woodmore 68, Fostoria 32

Hamilton 79, Cin. NW 20

Lewis Center Olentangy 50, Delaware Hayes 42

Macedonia Nordonia 48, Canfield S. Range 22

Maria Stein Marion Local 51, Lima Shawnee 33

McConnelsville Morgan 79, Crooksville 35

McDermott Scioto NW 46, Oak Hill 45

Napoleon 72, Maumee 15

New Madison Tri-Village 75, Ansonia 19

Norwalk St. Paul 62, Tiffin Calvert 35

Parma Hts. Valley Forge 58, Parma Normandy 51

Pataskala Watkins Memorial 69, Lewis Center Olentangy Orange 22

Pemberville Eastwood 82, Bloomdale Elmwood 66

Rossford 49, Millbury Lake 42

Sugar Grove Berne Union 53, Chillicothe Zane Trace 18

Sylvania Southview 49, Perrysburg 34

Thornville Sheridan 60, Zanesville Maysville 47

Warren Champion 60, Cortland Lakeview 21

Warren Howland 73, E. Cle. Shaw 12

Wauseon 46, Archbold 32

Holiday Hoopla=

Akr. Manchester 61, Columbiana 44

Apple Creek Waynedale 50, Ravenna SE 42

Berlin Center Western Reserve 86, Day. Thurgood Marshall 13

Can. Glenoak 64, Zoarville Tuscarawas Valley 44

Lady Chipps Thanksgiving Classic=

Doylestown Chippewa 51, Salem 43

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/