GIRLS PREP BASKETBALL=
Amanda-Clearcreek 58, Cols. Hamilton Twp. 14
Baltimore Liberty Union 58, Ashville Teays Valley 41
Bellaire 63, Barnesville 25
Bellevue 67, Sandusky Perkins 52
Castalia Margaretta 74, Collins Western Reserve 18
Centerville 74, New Albany 48
Cle. Hts. 76, Garfield Hts. 35
Clyde 52, Norwalk 43
Cols. Watterson 41, Worthington Kilbourne 23
Delta 60, Defiance Tinora 18
E. Can. 66, Newcomerstown 42
Elmore Woodmore 68, Fostoria 32
Hamilton 79, Cin. NW 20
Lewis Center Olentangy 50, Delaware Hayes 42
Macedonia Nordonia 48, Canfield S. Range 22
Maria Stein Marion Local 51, Lima Shawnee 33
McConnelsville Morgan 79, Crooksville 35
McDermott Scioto NW 46, Oak Hill 45
Napoleon 72, Maumee 15
New Madison Tri-Village 75, Ansonia 19
Norwalk St. Paul 62, Tiffin Calvert 35
Parma Hts. Valley Forge 58, Parma Normandy 51
Pataskala Watkins Memorial 69, Lewis Center Olentangy Orange 22
Pemberville Eastwood 82, Bloomdale Elmwood 66
Rossford 49, Millbury Lake 42
Sugar Grove Berne Union 53, Chillicothe Zane Trace 18
Sylvania Southview 49, Perrysburg 34
Thornville Sheridan 60, Zanesville Maysville 47
Warren Champion 60, Cortland Lakeview 21
Warren Howland 73, E. Cle. Shaw 12
Wauseon 46, Archbold 32
Holiday Hoopla=
Akr. Manchester 61, Columbiana 44
Apple Creek Waynedale 50, Ravenna SE 42
Berlin Center Western Reserve 86, Day. Thurgood Marshall 13
Can. Glenoak 64, Zoarville Tuscarawas Valley 44
Lady Chipps Thanksgiving Classic=
Doylestown Chippewa 51, Salem 43
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