Wednesday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=

Alliance Marlington 53, Massillon Perry 47

Amherst Steele 45, N. Ridgeville 39

Arlington 63, Vanlue 16

Avon Lake 67, N. Olmsted 28

Can. South 37, Navarre Fairless 26

Cardington-Lincoln 65, Fredericktown 23

Chardon 54, Maple Hts. 41

Chesterland W. Geauga 54, Painesville Riverside 44

Cin. Deer Park 64, Cin. Oyler 27

Cin. Hills Christian Academy 51, Lockland 7

Cin. Walnut Hills 57, Cin. Mercy-McAuley 56

Circleville 47, Chillicothe 31

Cle. Hts. 68, Lyndhurst Brush 41

Columbiana Crestview 54, Lisbon Beaver 46

Coshocton 44, Byesville Meadowbrook 26

Eastlake N. 77, Cle. Hay 43

Grafton Midview 54, LaGrange Keystone 10

Ironton 55, Athens 21

Lodi Cloverleaf 44, Medina Buckeye 36

London 88, Cols. Briggs 10

Macedonia Nordonia 69, Akr. Buchtel 67

Malvern 36, W. Lafayette Ridgewood 27

Marietta 47, Dover 45

McComb 43, Leipsic 38

Middletown 57, Harrison 56

Mt. Gilead 63, Danville 52

N. Baltimore 49, Pandora-Gilboa 28

New Middletown Spring. 53, Lisbon David Anderson 44

New Philadelphia 46, Zanesville 25

Norwood 47, Cin. N. College Hill 30

Parma Padua 40, Parma Hts. Holy Name 21

Ravenna 43, Copley 36

Sardinia Eastern Brown 52, Georgetown 34

Shaker Hts. Laurel 93, Cle. VASJ 30

Sugarcreek Garaway 45, Carrollton 31

W. Jefferson 58, Johnstown Northridge 33

Warsaw River View 51, Cambridge 42

Westerville N. 48, Gahanna Lincoln 45

Westlake 61, Lakewood 35

Wintersville Indian Creek 61, Cadiz Harrison Cent. 23

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Akr. Elms vs. Strasburg-Franklin, ccd.

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/