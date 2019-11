Tuesday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Addison Trail 62, CICS-Northtown 31

Chicago (Solorio Academy) 53, Chicago (Noble Street Charter/Johnson) 51

Chicago Phoenix Academy 36, Chicago CICS-Ellison 21

Curie 63, Chicago CICS-Longwood 45

DeKalb 66, Oswego East 54

Monmouth-Roseville 73, Cambridge-Ridgewood Coop 69, OT

Naperville Central 53, Maine East 43

Sterling 55, Dundee-Crown 35

Woodlawn 65, Chicago (Back of the Yards) 32

Batavia Tournament=

Waubonsie Valley 79, Chicago (Austin) 60

Bloom / Marian Catholic Tournament=

Chicago Heights (Bloom Twp.) 67, Thornwood 57

Homewood-Flossmoor 56, Rich Central 37

Boylan Tournament=

Rockford Lutheran 79, Freeport 66

Buffalo Grove Tournament=

Glenbrook South 70, Zion Benton 52

Crab Orchard Tournament=

Elverado 63, Massac County/Joppa-Maple Grove Co-op 38

Danville Schlarman Tournament=

Milford 41, Fountain Central, Ind. 38

Decatur Tournament=

Bolingbrook 74, Mt. Zion 42, OT

DePaul/Lane Tournament=

Chicago (Lane) 57, Chicago (Jones) 54, OT

DePaul College Prep 62, Chicago Vocational 46

Eisenhower / Richards Tournament=

Chicago Christian 57, Shepard 42

Marist 69, Oak Lawn Richards 67

Fenton Tournament=

Rolling Meadows 82, Francis Parker 50

Wheaton Warrenville South 41, West Chicago 29

Fulton Tournament=

Farmington 71, North Fulton (Cuba/Spoon River) 53

Galesburg Tournament=

Galesburg 73, Sacred Heart-Griffin (Springfield) 62

GCMS Tournament=

Fairbury Prairie Central 69, Cullom Tri-Point 56

Glenbard West Tournament=

Glenbard South 58, Glenbard East 54

Glenbrook North Tournament=

Niles West 50, De La Salle 47

Wheaton North 44, Prosser 31

Grant/Mundelein Tournament=

Deerfield 61, Collins Academy 30

Schurz 81, Grant 71

Jacksonville Tournament=

Chatham Glenwood 45, Jacksonville 42

Edwardsville 56, Macomb 18

Johnsburg / Richmond – Burton Tournament=

Crystal Lake South 63, Lakes Community 43

Wauconda 62, Huntley 54

LA Tournament=

Loyola 61, Senn 13

Lincoln/Eaton Tournament=

Mahomet-Seymour 61, Bartonville (Limestone) 50

Lisle Tournament=

Yorkville Christian 78, Westmont 56

Metro East Lutheran Tournament=

Breese Mater Dei 76, Gillespie 38

Mt Pulaski Tournament=

Calvary 65, Illini Central 28

Delavan 60, Buffalo Tri-City 46

New Berlin Tournament=

Macon Meridian 80, South County 64

North-Mac 37, Springfield Lutheran 25

New Trier/Loyola Tournament=

New Trier 80, Chicago (Noble Street/Butler) 30

St. Ignatius 58, Lake Forest 50, OT

Oak Lawn Community Tournament=

St. Laurence 75, Kennedy 53

Oak Park/Fenwick Tournament=

Lisle (Benet Academy) 57, Hope Academy 37

Orion Tournament=

Division 32=

Monmouth-Roseville 73, Ridgewood 69

Oswego Tournament=

Hinsdale Central 57, Aurora (West Aurora) 50

Oswego 71, Naperville Neuqua Valley 42

Ottawa Tournament=

Pool A=

Marengo 57, Ottawa 39

Metamora 46, Dixon 31

Palatine Tournament=

Cary-Grove 55, Hersey 47

Stevenson 71, Elk Grove 40

Peoria Heights Tournament=

Quest Academy 61, Peoria Christian 59

Ridgewood Tournament=

Hinsdale South 46, Highland Park 29

Rockford Auburn Tournament=

Indpls Pike, Ind. 77, Rockford East 59

Route 17 Tournament=

Momence 40, Earlville 39

Seneca Tournament=

Pool B=

Hall 63, Mendota 24

St Anthony Tournament=

Effingham 73, Highland 38

Mattoon 70, Robinson 59

St Viator Tournament=

Prospect 46, Conant 40

St. Charles East Tournament=

Pool Black =

Proviso East 62, Hampshire 60

Pool Orange =

Willowbrook 57, Aurora (East) 55

Stagg Tournament=

Nazareth 44, Argo 33

Tri-County Tournament=

Tri-County 69, Martinsville 37

Vienna Tournament=

Eldorado 73, Century 47

Washington Tournament=

Culver Academy, Ind. 63, Rock Island 53

West Chicago Wheaton Academy Tournament=

Lake Park 45, Downers North 32

Westminster Christian Tournament=

Pool B=

Elgin Academy 73, Elgin 70

Woodstock Tournament=

Round Lake 69, Woodstock Marian 45

Woodstock 66, Harvard 33

GIRLS PREP BASKETBALL=

Centralia 57, Marion 41

Chicago (Noble Street Charter) 27, Chicago (Noble Street Charter/Rowe-Clark) 14

Chicago (Solorio Academy) def. Chicago (Clark), forfeit

De La Salle 63, DePaul College Prep 45

Deerfield (Zell Jewish) 70, Providence-St. Mel 29

Fieldcrest 59, Roanoke-Benson 43

Gardner-South Wilmington 36, Herscher 19

Goreville 56, Century 29

Holy Trinity 46, Lake View 31

Illini Bluffs 47, North Fulton (Cuba/Spoon River) 30

Illini Central 37, Heyworth 25

Juarez 40, Chicago Little Village 14

Loyola 53, Prospect 44

Pecatonica 47, South Beloit 32

Rockridge 49, Oneida (ROWVA) 39

Windsor/ Stew-Stras co-op (BKB) 47, Ramsey 35

Buffalo Grove Tournament=

Grayslake Central 50, Barrington 44

Mother McAuley 48, Buffalo Grove 38

Burlington Central Tournament=

DeKalb 71, Rockford Jefferson 46

Dakota Tournament=

Freeport (Aquin) 75, River Ridge/Scales Mound 28

Dundee Crown Tournament=

Dundee-Crown 35, South Elgin 28

Huntley 60, Streamwood 33

Rockford Boylan 64, Crystal Lake South 57

Forreston Tournament=

Lanark Eastland 48, Stockton 39

Glenbard East Tournament=

Glenbard South 43, Glenbard North 30

Hamilton County Tournament=

Lawrenceville 63, Wayne City 36

Hinsdale South Tournament=

Third=

Nazareth 60, St. Edward 38

Intercity Tournament=

Normal West 65, Normal Community 52

Limestone Tournament=

Peoria (H.S.) 62, Pekin 43

Marist Tournament=

Marist 68, Plainfield East 22

Naperville Central Tournament=

Pool Red=

Lisle (Benet Academy) 41, Homewood-Flossmoor 36

Nashville Tournament=

Pool A=

Mount Vernon 49, Benton 38

Pool B=

Okawville 65, Mascoutah 42

Oakwood Tournament=

Urbana University 44, Blue Ridge 37

Robinson Tournament=

Marshall 54, Effingham St. Anthony 41

Olney (Richland County) 71, Martinsville 24

Schaumburg Tournament=

Yorkville 47, Deerfield 41

Vernon Hills Tournament=

Sycamore 45, Vernon Hills 29

Willowbrook Tournament=

Stevenson 66, Willowbrook 53

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/