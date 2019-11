Ski Report

LEBANON, N.H. (AP) — Latest skiing conditions, as supplied by SnoCountry Mountain Reports. Conditions are subject to change due to weather, skier/rider traffic and other factors. Be aware of changing conditions. For more information go to www.snocountry.com

Tuesday, Nov. 19 NORTHEAST Connecticut

Mohawk Mountain — Plan to Open 11/23

Maine

Sugarloaf — Wed 12:07 pm MG 4-10 base 8 of 162 trails, 5% open 6 miles, 65 acres, 2 of 13 lifts, Mon-Fri: 8:30a-3:50p Sat/Sun: 8:30a-3:50p

Sunday River — Wed 7:32a MG 6-18 base 8 of 135 trails 6% open, 4 miles, 51 acres, 2 of 15 lifts, Mon-Fri: 9a-3:30p Sat/Sun: 8a-3:30p

Quarry Road XC — Wed 10:48a loose granular machine groomed 12-24 base 3 of 20 trails 1 mile

Massachusetts

Berkshire East — Reopen 11/23

Jiminy Peak — Reopen 11/23 Sat/Sun: 9a-4p Open Sat-Sun

Ski Ward — Reopen 11/23 Sat/Sun: 9a-5p Open Sat/Sun

Wachusett — Reopen 11/21 Thu-Fri: 9a-8p Sat/Sun: 8a-8p

New Hampshire

Bretton Woods — Wed 2:13 pm 2 new MG 16-24 base 7 of 63 trails 11% open, 3 miles, 46 acres, 2 of 10 lifts, Mon-Fri: 9a-3:30p Sat/Sun: 9a-3:30p

Cannon Mountain — Plan to Open 11/23

Cranmore — Reopen 11/23 Sat/Sun: 9a-4p Open Sat-Sun

Gunstock — Plan to Open 11/29

Loon Mountain — Wed 2:14 pm 1 new MG 6-12 base 14 of 61 trails 23% open, 7 miles, 91 acres, 1 of 10 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8a-4p

Mount Sunapee — Plan to Open 11/27

Ragged Mountain — Plan to Open 11/29

Waterville Valley — Plan to Open 11/23

Wildcat — Wed 7:05a MG 10-20 base 5 of 48 trails, 10% open 1 mile 26 acres, 1 of 5 lifts, sm Mon-Fri: 9a-3:30p Sat/Sun: 9a-3:30p

New York

Belleayre — Plan to Open 11/29

Bristol Mountain — Reopen 11/23 Open Sat-Sun

Four Seasons — Plan to Open 11/29

Gore Mountain — Reopen 11/22 Fri: 8:30a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p Open Fri-Sun

Greek Peak — Reopen 11/23 Sat/Sun: 8:30a-4p Open Sat-Sun

Holiday Valley — Plan to Open 11/29

Hunter Mountain — Wed 10:29a 1 new packed powder machine groomed 24-36 base 10 of 67 trails, 15% open, 47 acres, 2 of 13 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Song Mountain — Plan to Open 11/29

Toggenburg — Reopen 11/23 Sat/Sun: 9a-4:30p Open: Sat/Sun

Whiteface — Reopen 11/22 Fri: 8:30a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Woods Valley — Plan to Open 11/23

Cascade XC — Wed 8:56a variable machine groomed 4-4 base 6 miles

Mon-Fri: 9a-5p

Garnet Hill Lodge XC — Wed 8:17a 2 new wet snow machine groomed 1-5 base 10 of 34 trails, 11 miles Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Lapland Lake XC — Wed 8:16a variable 1-1 base 2 of 17 trails 2 miles Mon-Fri: 10a-4:30p Sat/Sun: 9a-4:30p

Olympic Sports Complex XC — Wed 7:27a icy machine groomed 1-3 base 1 of 18 trails, 1 mile sm Mon-Fri: 9a-4:30p Sat/Sun: 9a-4:30p

Osceola Tug Hill XC — Wed 6:52a variable machine groomed 1-2 base 4 of 18 trails 5 miles Mon-Fri: 10a-5p Sat/Sun: 10a-5p

Pennsylvania

Bear Creek — Reopen 11/22 Fri: 4p-10p Sat: 8:30a-10p Sun: 8:30a-9p Open Fri-Sun

Big Boulder — Reopen 11/22 Fri: 3p-10p Sat/Sun: 10a-6p Open Fri-Sun

Blue Mountain — Reopen 11/23 Sat/Sun: 9a-9p Open Sat-Sun

Roundtop — Reopen 11/22 Sat/Sun: 8a-4p

Seven Springs — Plan to Open 11/23

Shawnee Mountain — Plan to Open 11/23

Vermont

Bolton Valley — Plan to Open 11/30

Bromley Mountain — Reopen 11/23 Mon-Fri: 9a-4p Sat-Sun: 8:30a-4p

Jay Peak — Plan to Open 11/22

Killington — Wed 5:49 pm MG 15-18 base 22 of 155 trails 14% open, 13 miles, 65 acres, 4 of 22 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8a-4p 8a-4p

Magic Mountain — Plan to Open 11/30

Mount Snow — Wed 6:21a MG 6-12 base 12 of 87 trails 14% open, 8 miles, 109 acres, 3 of 20 lifts, sm Mon-Fri: 9a-3:30p Sat/Sun: 9a-3:30p

Okemo Mountain — Plan to Open 11/22

Stowe — Plan to Open 11/22

Stratton Mountain — Plan to Open 11/23

Sugarbush — Plan to Open 11/23

SOUTHEAST North Carolina

Appalachian Ski — Wed 10:59a MG 30-40 base 8 of 12 trails 83% open, 5 of 6 lifts, Mon-Thu: 9a-10p, Fri: 9a-12a Sat: 9a-12a Sun: 9a-10p

Beech Mountain — Plan to Open 11/23

Cataloochee — Wed 9:13a MG 24-40 base 5 of 18 trails 28% open, 2 of 5 lifts, Mon-Fri: 9a-4:30p Sat/Sun: 8:30a-4:30p Nov 27: 8:30a-10p Nov 28: 8:30a-4:30pNov 29: 8:30a-10pNov 30: 8:30a-10p

Sugar Mountain — Wed 9:29 pm frozen granular machine groomed 20-34 base 7 of 21 trails 30% open, 3 of 7 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4:30p, 6p-10p Sat/Sun: 9a-4:30p 6p-10p

Virginia

Massanutten — Plan to Open 11/23

West Virginia

Snowshoe Mountain — Plan to Open 11/22

MIDWEST Illinois

Chestnut Mountain — Plan to Open 11/23

Indiana

Perfect North Slopes — Wed 11:14a 4 new MG 6-14 base 14 of 23 trails, 61% open, 3 of 11 lifts, sm Mon-Fri: 9a-9:30p Sun: 9:30a-9:30p

Iowa

Seven Oaks — Reopen 11/22 Sat: 10a-5p Sun 11a-5p Open Sat/Sun

Sundown Mountain — Reopen 11/23 Sat: 9a-9p Sun: 9a-8p Open Sat/Sun

Michigan

Alpine Valley — Wed 7:49a variable 12-12 base 6 of 25 trails 24% open, 3 of 14 lifts, Mon-Fri: 2p-9p Sat: 9a-10p Sun: 9a-9p

Big Snow Resort — Plan to Open 11/29

Bittersweet — Reopen 11/23 Open Thu-Sun

Boyne Highlands — Reopen 11/23

Boyne Mountain — Reopen 11/23 Sat/Sun: 9a-4:30p Open Fri-Sun

Caberfae Peaks — Reopen 11/23 Sat/Sun: 10a-4p Open Sat/Sun

Cannonsburg — Opening Soon for Snow Sports

Crystal Mountain — Reopen 11/23 Sat/Sun: 9a-4:30p Open Sat-Sun

Marquette — Plan to Open 11/22

Mt Brighton — Reopen 11/22 Fri: 3p-9p Sat/Sun: 9a-5p Open Fri-Sun

Mt Holly — Wed 8:02a variable 18-18 base 12 of 19 trails, 63% open 9 of 14 lifts, sm Mon-Thu: 3p-10p Fri: 10a-10p Sat: 9a-10p Sun: 9a-9p

Nubs Nob — Reopen 11/23 Sat/Sun: 9a-4:30p Open Sat/-Sun

Pine Knob — Wed 11:16a variable 12-12 base 5 of 17 trails 29% open, 3 of 12 lifts, sm Mon-Fri: 3p-10p Sat: 9a-10p Sun: 9a-9p

Shanty Creek — Plan to Open 11/29

Ski Brule — Reopen 11/22 Sat/Sun: 10:30a-4p Open Wed-Sun

Minnesota

Afton Alps — Plan to Open 11/22

Andes Tower Hills — Reopen 11/22 Sat/Sun: 10a-4p Open Sat-Sun

Buck Hill — Reopen 11/21

Buena Vista — Plan to Open 11/23

Giants Ridge — Plan to Open 11/23

Hyland Hills Ski Area — Reopen 11/22 Fri: 3p-9p Sat/Sun: 9a-5p Open Fri-Sun

Lutsen Mountains — Reopen 11/23 Sat/Sun: 9a-4p Open Sat/Sun

Mount Kato — Reopen 11/23 Sat/Sun: 9:30a-4:30p Open Sat-Sun

Powder Ridge — Reopen 11/22 Sat/Sun: 11a-5p Open Sat-Sun

Spirit Mountain — Plan to Open 11/22

Welch Village — Reopen 11/23 Sat/Sun: 10a-5p Open Sat-Sun

Wild Mountain — Wed 8:26a packed powder machine groomed 6-36 base 5 of 26 trails 19% open, 4 of 8 lifts, Mon-Thu: 12p-8p Fri: 10a-9p Sat: 10a-9p Sun: 10a-6p

Ohio

Snow Trails — Plan to Open 11/22

Wisconsin

Alpine Valley — Reopen 11/22 Fri: 2p-10p Sat/Sun: 9a-10p Open Fri-Sun

Cascade Mountain — Reopen 11/23 Sat/Sun: 9a-4:30p Open Sat-Sun

Christie Mountain — Plan to Open 11/23

Devils Head — Plan to Open 11/23

Granite Peak — Reopen 11/23 Sat: 9a-9p Sun: 9a-5p Open Sat-Sun

Little Switzerland — Wed 9:20a MG 18-36 base 18 of 18 trails 100% open, 50 acres, 8 of 8 lifts, Mon-Thu: 4p-9:30p Fri: 10a-9:30p Sat: 10a-9:30p Sun: 10a-8:30p

Nordic Mountain — Plan to Open 11/23

Rock Snow Park — Plan to Open 11/23

Trollhaugen — Wed 9:44a packed powder machine groomed 2-36 base 9 of 24 trails 38% open, 5 of 9 lifts, sm Mon-Fri: 10a-9p Sat: 10a-8p Sun: 10a-6p Nov 28: Not open

Tyrol Basin — Reopen 11/22 Sat/Sun: 10a-4p Open Sat/Sun

ROCKIES Colorado

Arapahoe Basin — Wed 5:04a MG 18-18 base 8 of 147 trails 6% open, 129 acres, 4 of 9 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Aspen Mountain — Plan to Open 11/23

Beaver Creek — Plan to Open 11/27

Breckenridge — Wed 4:51a MG 18-18 base 13 of 187 trails 7% open, 312 acres, 9 of 35 lifts, Mon-Fri: 8:30a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Copper Mountain — Wed 5:18a packed powder 18-18 base 9 of 158 trails 6% open, 5 of 23 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Crested Butte — Plan to Open 11/27

Echo Mountain — Plan to Open 11/29

Eldora — Wed 5:41a MG 20-20 base 16 of 65 trails, 25% open 135 acres, 6 of 10 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Howelsen Hill — Plan to Open 11/30

Keystone — Wed 4:52a MG 18-18 base 13 of 128 trails 10% open, 230 acres, 10 of 20 lifts, Mon-Fri: 8:30a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Loveland — Wed 4:33a MG 18-18 base 5 of 94 trails, 5% open 108 acres, 2 of 10 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Monarch — Reopen 11/23 Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p Open Fri-Sun

Purgatory — Plan to Open 11/23

Silverton Mountain — Plan to Open 11/24

Snowmass — Plan to Open 11/23

Steamboat — Wed 5:11a packed powder machine groomed 5-14 base 10 of 169 trails, 2% open 50 acres, 1 of 18 lifts, sm Mon-Fri: 8:30a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Telluride — Plan to Open 11/28

Vail — Wed 4:54a MG 18-18 base 12 of 195 trails, 6% open 91 acres, 3 of 31 lifts, Mon-Fri: 8:30a-3:30p Sat/Sun: 8:30a-3:30p

Winter Park — Wed 5:45a MG 18-18 base 10 of 168 trails 6% open, 88 acres, 6 of 24 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Wolf Creek — Reopen 11/23 Sat/Sun: 10a-4p Open Sat/Sun

Montana

Big Sky — Plan to Open 11/28

Discovery — Plan to Open 11/28

Great Divide — Reopen 11/23 Sat/Sun: 9:30-4p Open Sat/Sun

Red Lodge — Plan to Open 11/23

New Mexico

Red River — Plan to Open 11/27

Sipapu — Reopen 11/23 Sat/Sun: 9a-4p Open Sat/Sun

Ski Santa Fe — Plan to Open 11/28

Taos — Plan to Open 11/28

Utah

Alta — Plan to Open 11/29

Park City — Plan to Open 11/22

Snowbasin — Plan to Open 11/27

Snowbird — Plan to Open 11/29

Solitude — Plan to Open 11/29

Wyoming

Grand Targhee — Plan to Open 11/22

Jackson Hole — Plan to Open 11/28

Snow King — Plan to Open 11/30

Grand Targhee XC — Plan to Open 11/22

PACIFIC SOUTH Arizona

Arizona Snowbowl — Plan to Open 11/22

Sunrise Park — Plan to Open 11/23

California

Alpine Meadows — Wed 8:18a MG 17-17 base 1 of 100 trails 1% open, 1 of 13 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat-Sun: 9a-4p

Bear Mountain — Plan to Open 11/28

Heavenly — Plan to Open 11/22

Kirkwood — Plan to Open 11/27

Mammoth — Wed 7:02a MG 12-18 base 4 of 154 trails, 3% open 70 acres, 1 of 25 lifts, Mon-Fri: 8:30a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p

Mountain High — Plan to Open 11/22

Northstar — Plan to Open 11/22

Snow Summit — Plan to Open 11/28

Squaw Valley — Wed 8:16a MG 18-18 base 2 of 272 trails 1% open, 2 of 43 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Sugar Bowl — Plan to Open 11/29

Mt Rose — Reopen 11/22 Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p Open Fri-Sun

PACIFIC NORTH Idaho

Brundage — Plan to Open 11/29

Schweitzer Mountain — Plan to Open 11/29

Silver Mountain — Plan to Open 11/29

Sun Valley — Plan to Open 11/28

Oregon

Mt Bachelor — Plan to Open 11/23

Mt Hood Meadows — Plan to Open 11/23

Willamette Pass — Plan to Open 11/22

Washington

Crystal Mountain — Plan to Open 11/23

Mission Ridge — Plan to Open 11/22

CANADA British Columbia

Big White — Plan to Open 11/28 3 new

Fernie Alpine — Plan to Open 11/30

Hudson Bay — Plan to Open 11/29

Powder King — Plan to Open 11/22

Revelstoke Mountain — Plan to Open 11/30

SilverStar — Plan to Open 11/28

Sun Peaks — Plan to Open 11/23

Whistler Blackcomb — Plan to Open 11/28

Quebec

Bromont — Plan to Open 11/21

Camp Fortune — Reopen 11/22 Sat/Sun: 9a-4p Open Sat/Sun

Le Massif — Plan to Open 11/30

Mont Blanc — Plan to Open 11/30

Mont Gleason — Plan to Open 11/23

Mont Habitant — Plan to Open 11/23

Mont Rigaud — Plan to Open 11/30

Mont Sainte Anne — Plan to Open 11/30

Owls Head — Plan to Open 11/28

Ski La Reserve — Plan to Open 11/30

Sommet Saint Sauveur — Wed 11:01a variable 2-5 base 4 of 40 trails 10% open, 2 of 8 lifts Mon-Fri: 9a-10p Sat/Sun: 9a-10p

Stoneham — Plan to Open 11/29

Tremblant — Plan to Open 11/22

Ontario

Blue Mountain — Reopen 11/23 Sat/Sun: 9a-4:30p Open Sat/Sun

Boler Mountain — Plan to Open 11/23

Calabogie Peaks — Plan to Open 11/23

Horseshoe Resort — Reopen 11/23 Sat/Sun: 9a-4:30p

Lakeridge Ski Resort — Operating, no details

Mt St Louis Moonstone — Wed 9:51a MG 14-26 base 11 of 36 trails 31% open, 3 of 13 lifts Mon-Fri: 9a-4:30p Sat/Sun: 9a-4:30p

Alberta

Banff Norquay — Wed 7:58a 2 new packed powder machine groomed 18-39 base 2 of 60 trails 3% open, 2 of 6 lifts, smMon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Canyon — Reopen 11/20

Lake Louise — Wed 8:51a 2 new variable machine groomed 25-30 base 61 of 145 trails 42% open, 7 of 10 lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Marmot Basin — Wed 8:38a MG 20-20 base 36 of 91 trails, 40% open 6 of 7 lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p

Nakiska — Reopen 11/22

Sunshine Village — Wed 6:49a 2 new packed powder machine groomed 23-23 base 32 of 145 trails, 22% open, 7 of 13 lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p