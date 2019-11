Monday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=

Argo 71, Stagg 65

Aurora Central Catholic 53, Somonauk 38

Chicago (Noble Street Charter/Golder) 34, Chicago (Noble Street Charter/Baker) High School 8

DeLand-Weldon def. Bloomington Christian, forfeit

Goreville 87, Cobden 23

Kelly 40, Juarez 28

Litchfield 50, Bunker Hill 10

Normal University 60, Bloomington 29

Sandburg 69, St. Laurence 42

Burlington Central Tournament=

Belvidere North 58, Prairie Ridge 40

Marengo 51, Larkin 49

Clinton Tournament=

Petersburg PORTA 45, Buffalo Tri-City 32

Stanford Olympia 49, Mt. Pulaski 13

Du Quoin Tournament=

Cairo 55, Woodlawn 50

Dupo Tournament=

McGivney Catholic High School 57, Valmeyer 9

Fisher Tournament=

Pool Falcon=

Paxton-Buckley-Loda 58, Tolono Unity 46

Flanagan-Cornell Tournament=

Fieldcrest 58, Serena 50

Geneseo Tournament=

Dixon 58, LaSalle-Peru 32

Intercity Tournament=

Chicago-University 60, Bloomington 29

Lexington Tournament=

Ridgeview, Ore. 43, LeRoy 25

Macomb Tournament=

Illini Bluffs 60, Havana 29

Marion Tournament=

Vienna 63, Marion 34

Maroa-Forsyth Tournament=

Sullivan 55, Maroa-Forsyth 37

Mundelein Tournament=

Carmel 40, Grant 29

Glenbrook South 36, Mundelein 26

Paris Tournament=

Pool A=

Paris 66, Parke Heritage, Ind. 21

Pool B=

Terre Haute North, Ind. 61, Champaign Centennial 50

Prairie Central Tournament=

Eureka 41, East Peoria 18

Princeton Tournament=

Pool White =

Bureau Valley 39, Henry 24

Putnam County 33, Streator 29

Reed Custer Tournament=

Black Pool=

Reed-Custer 56, St. Anne 14

ROWVA Tournament=

Biggsville West Central 63, West Prairie 30

Township Tournament=

Kenwood 71, Westinghouse 36

York Tournament=

Prospect 50, Oswego East 48

