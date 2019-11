Saturday’s Scores

PREP FOOTBALL=

Auburn 19, Chester 0

Carrollton 24, ALAH 15

Coal City 49, Chicago Phoenix Academy 0

Hall 20, Peotone 0

Mt. Zion 31, Decatur MacArthur 30, OT

Notre Dame 23, Barrington 21

St. Edward 24, Orr 18

Watseka (coop) 19, Tremont 8

Class 1A=

First Round=

Annawan/Wethersfield (FB Coop) 52, Lewistown 0

Arcola 42, Oakland 19

Argenta-Oreana 42, North Greene 0

Athens 42, Casey-Westfield 7

Camp Point Central 40, Catlin (Salt Fork) 7

Fisher 26, Cumberland 14

Forreston 42, Ottawa Marquette 7

Freeport (Aquin) 55, Fulton 38

Greenfield-Northwestern 22, Mt. Sterling (Brown County) 21

Kirkland Hiawatha 44, Abingdon 6

Lena-Winslow 46, Aurora Christian 8

Morrison 58, Cambridge-Ridgewood Coop 8

Moweaqua Central A&M 55, Havana 20

Orangeville 32, Hope Academy 0

Stockton 20, Princeville 7

Class 2A=

First Round=

Aledo (Mercer County) 41, Chicago Christian 0

Bismarck-Henning 41, Eldorado 22

Clifton Central 62, Unity-Payson 28

Decatur St. Teresa 52, Hamilton County 7

Gibson City-Melvin-Sibley 48, Rushville-Industry 0

Knoxville 66, Rockford Christian 13

Maroa-Forsyth 41, Sesser-Valier-Waltonville 0

Nashville 35, Villa Grove-Heritage Coop 0

Pana 46, Red Bud 12

Sterling Newman 28, Orion 13

Tuscola 42, Flora 14

Class 3A=

First Round=

Beardstown 31, Newton 6

Breese Mater Dei 56, West Frankfort 0

Byron 50, Rock Island Alleman 28

DuQuoin 28, Monticello 25

Durand/Pecatonica 44, Harlan 12

Eureka 58, Dunbar 8

Fairfield 36, Alton Marquette 8

Mt. Carmel 35, Carlinville 7

Paxton-Buckley-Loda 46, Chicago (Carver Military) 6

Quincy Notre Dame 42, Greenville 32

Vandalia 7, North-Mac 0

Williamsville 54, St. Joseph-Ogden 26

Class 4A=

First Round=

Benton 8, Salem 7

Columbia 56, Roxana 28

Effingham 55, Breese Central 13

Genoa (Genoa-Kingston) 44, North Chicago 0

Kankakee (McNamara) 34, Paris 14

Kewanee 50, Chicago Ag Science 0

Murphysboro/Elverado 20, Bethalto Civic Memorial 14

Richmond-Burton 56, Chicago (Urban Prep Charter/Bronzeville) 6

St. Francis 45, Chicago (Clark) 0

Stillman Valley 32, Dixon 6

Tolono Unity 42, Clinton 14

Class 5A=

First Round=

Highland 21, Cahokia 20

Joliet Catholic 42, Morton 7

Kankakee 30, Peoria Notre Dame 23

Marmion 41, Amundsen 12

Mascoutah 40, Carbondale 28

Montini 56, Elmwood Park 6

Rochester 68, LaSalle-Peru 26

Rockford Boylan 49, Hyde Park 0

Sacred Heart-Griffin (Springfield) 43, Morris 35

Sycamore 59, Evergreen Park 7

Triad 55, Marion 28

Class 6A=

First Round=

Antioch 57, Mather 0

Cary-Grove 41, St. Ignatius 13

Chatham Glenwood 56, Danville 20

Crete-Monee 50, Bremen 14

Deerfield 35, Crystal Lake South 0

East St. Louis 44, Morgan Park 0

Lemont 52, Springfield 14

Prairie Ridge 51, Grayslake North 6

Providence 19, Normal West 14

Rock Island 28, Dunlap 18

Simeon 34, Lakes Community 3

Class 7A=

First Round=

Batavia 49, Thornwood 8

Harvey Thornton 35, Pekin 19

Hononegah 43, Grant 17

Lake Zurich 14, Andrew 7

Nazareth 47, Libertyville 6

Phillips 30, Lincoln Way West 24

Round 1=

Rolling Meadows 33, Lincoln Park 12

Class 8A=

First Round=

Glenbard West 48, Downers South 2

Huntley 48, Taft 6

Naperville Neuqua Valley 44, Conant 6

South Elgin 35, Oswego East 8

Some high school football scores provided by Scorestream.com