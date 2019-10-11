PREP FOOTBALL=
Alliance 24, Salem 20
Amanda-Clearcreek 54, Circleville 8
Anna 53, Ft. Recovery 20
Apple Creek Waynedale 35, Rittman 14
Arcanum 62, Lewisburg Tri-County N. 27
Archbold 42, Delta 7
Arlington 41, Arcadia 0
Ashland Crestview 42, New London 7
Ashville Teays Valley 42, Cols. Hamilton Twp. 0
Aurora 31, Barberton 7
Avon Lake 38, Lakewood 0
Bainbridge Paint Valley 41, Chillicothe Unioto 7
Beachwood 56, Middlefield Cardinal 7
Beloit W. Branch 21, Can. South 7
Beverly Ft. Frye 55, Barnesville 7
Blanchester 42, Williamsburg 20
Bowling Green 30, Sylvania Southview 12
Brecksville-Broadview Hts. 38, Twinsburg 0
Bridgeport 16, Trinity, W.Va. 13
Burton Berkshire 16, Wickliffe 13
Cameron, W.Va. 16, Bowerston Conotton Valley 14
Can. McKinley 20, Massillon Jackson 6
Canfield S. Range 57, Jefferson Area 6
Casstown Miami E. 35, Ansonia 14
Chesterland W. Geauga 49, Painesville Harvey 16
Cin. Colerain 17, Hamilton 3
Cin. Elder 42, Cin. Moeller 6
Cin. Indian Hill 49, Reading 7
Cin. Turpin 48, Loveland 12
Cin. Wyoming 42, Cin. Deer Park 10
Clarksville Clinton-Massie 49, Mt. Orab Western Brown 0
Cle. Glenville 58, Cle. John Marshall 0
Cle. Hay 34, Cle. E. Tech 0
Cle. Hts. Lutheran E. 26, Cle. VASJ 21
Cle. John Adams 48, Cle. JFK 38
Cle. Rhodes 30, Cle. Collinwood 0
Coldwater 49, Delphos St. John’s 0
Cols. DeSales 28, Day. Belmont 7
Cols. Grandview Hts. 20, Baltimore Liberty Union 13
Cols. Upper Arlington 10, Hilliard Davidson 7
Columbus Grove 65, Ada 14
Cov. Catholic, Ky. 27, Cin. La Salle 7
Covington 75, New Paris National Trail 0
Cuyahoga Hts. 41, Garfield Hts. Trinity 7
Dalton 33, Smithville 30
Danville 43, Fredericktown 7
Day. Carroll 28, Cin. McNicholas 0
Day. Chaminade Julienne 17, Hamilton Badin 3
DeGraff Riverside 6, Waynesfield-Goshen 0
Defiance 28, Celina 27
Defiance Tinora 21, Edgerton 0
Delaware Hayes 28, Dublin Jerome 7
Dola Hardin Northern 21, Sidney Lehman 0
Dresden Tri-Valley 38, Thornville Sheridan 21
Dublin Coffman 49, Grove City Cent. Crossing 7
Fairfield 37, Cin. Princeton 13
Fairport Harbor Harding 47, Brooklyn 7
Findlay Liberty-Benton 49, Mt. Blanchard Riverdale 0
Frankfort Adena 38, Piketon 13
Franklin 23, Germantown Valley View 20
Ft. Loramie 47, New Madison Tri-Village 6
Gahanna Cols. Academy 49, Delaware Buckeye Valley 6
Gallipolis Gallia 44, Coal Grove Dawson-Bryant 20
Gibsonburg 48, Antwerp 12
Glouster Trimble 48, Corning Miller 0
Granville 40, Johnstown Northridge 7
Greenville 7, W. Carrollton 0
Groveport-Madison 28, Canal Winchester 0
Hamilton New Miami 40, Miami Valley Christian Academy 0
Hamler Patrick Henry 35, Bryan 20
Harrison 36, Morrow Little Miami 13
Harrod Allen E. 42, Bluffton 7
Heath 47, Utica 0
Hilliard Bradley 21, Delaware Olentangy Berlin 19
Hilliard Darby 35, Thomas Worthington 7
Holland Springfield 48, Maumee 10
Huber Hts. Wayne 63, Beavercreek 20
Hudson WRA 42, Akr. North 0
Indpls Roncalli, Ind. 38, Cols. Northland 7
Ironton 46, Ironton Rock Hill 0
Jeromesville Hillsdale 37, Doylestown Chippewa 7
Kirtland 63, Orwell Grand Valley 0
Lancaster Fisher Cath. 59, Fairfield Christian 7
Leavittsburg LaBrae 41, Newton Falls 9
Leipsic 42, Van Buren 7
Lewis Center Olentangy Orange 28, Lewis Center Olentangy 14
Liberty Twp. Lakota E. 41, Cin. Oak Hills 0
Lisbon Beaver 21, Rayland Buckeye 20
Lodi Cloverleaf 52, Akr. Springfield 0
London 42, Spring. Kenton Ridge 7
Lorain 40, Warrensville Hts. 0
Lorain Clearview 32, Oberlin Firelands 10
Lore City Buckeye Trail 38, Malvern 21
Lucas 20, Cols. St. Charles 8
Maria Stein Marion Local 38, Versailles 7
Marietta 54, Magnolia, W.Va. 8
Marion Pleasant 35, Caledonia River Valley 6
Marysville 36, Galloway Westland 13
Massillon Perry 42, Green 21
McComb 61, N. Baltimore 13
Medina 38, Strongsville 0
Medina Highland 31, Canfield 28
Mentor 45, Brunswick 0
Middletown Fenwick 26, Kettering Alter 14
Milan Edison 62, Willard 14
Millbury Lake 20, Elmore Woodmore 10
Minford 33, Portsmouth W. 14
Minster 45, St. Henry 7
Mogadore 42, Youngs. Valley Christian 14
Mogadore Field 48, Peninsula Woodridge 21
N. Ridgeville 44, Westlake 14
New Albany 48, Newark 0
New Bremen 40, Rockford Parkway 18
New Concord John Glenn 42, McConnelsville Morgan 7
New Lexington 54, Crooksville 14
New Matamoras Frontier 12, Caldwell 10
New Philadelphia 56, Akr. Ellet 0
New Richmond 50, Batavia 7
Newark Licking Valley 40, Pataskala Watkins Memorial 12
Northwood 56, Montpelier 13
Oak Harbor 42, Huron 10
Ottawa-Glandorf 23, Lima Shawnee 7
Oxford Talawanda 24, Cin. Mt. Healthy 6
Pandora-Gilboa 55, Vanlue 6
Pemberville Eastwood 41, Genoa Area 10
Philo 45, Coshocton 7
Pickerington Cent. 34, Lancaster 0
Pickerington N. 38, Grove City 13
Plain City Jonathan Alder 31, Bellefontaine 21
Poland Seminary 42, Cortland Lakeview 0
Port Clinton 41, Vermilion 0
Portsmouth 34, Chesapeake 20
Reedsville Eastern def. Stewart Federal Hocking, forfeit
Richwood N. Union 56, St. Paris Graham 10
Rocky River 21, Parma 14
S. Charleston SE 50, Spring. Cath. Cent. 0
STVM 38, Can. Glenoak 7
Salineville Southern 57, E. Palestine 0
Sardinia Eastern Brown 48, Manchester 8
Shadyside 21, McArthur Vinton County 0
Sparta Highland 28, Mt. Gilead 13
Spencerville 48, Convoy Crestview 25
Springfield 23, Springboro 0
St. Bernard Roger Bacon 32, Day. Meadowdale 8
St. Marys Memorial 62, Elida 14
Streetsboro 56, Akr. Coventry 0
Sugar Grove Berne Union 44, Windham 19
Sunbury Big Walnut 49, Cols. Franklin Hts. 19
Sycamore Mohawk 20, Bucyrus 13
Tiffin Calvert 68, Lakeside Danbury 0
Tol. Cent. Cath. 42, Tol. Whitmer 14
Tol. Christian 64, Stryker 14
Tol. Ottawa Hills 42, Oregon Stritch 14
Tol. St. John’s 24, Tol. St. Francis 10
Troy 19, Sidney 7
Troy Christian 38, Day. Jefferson 8
W. Chester Lakota W. 14, Mason 6
W. Jefferson 48, Spring. NE 7
W. Lafayette Ridgewood 46, Sugarcreek Garaway 7
Wadsworth 33, Cuyahoga Falls 2
Wapakoneta 27, Lima Bath 3
Warren Champion 25, Youngs. Liberty 6
Washington C.H. Miami Trace 21, Greenfield McClain 7
Wauseon 35, Metamora Evergreen 6
Waverly 51, Lucasville Valley 7
Waynesville 70, New Lebanon Dixie 14
West Salem Northwestern 10, Creston Norwayne 7
Wheelersburg 55, Oak Hill 0
Whitehouse Anthony Wayne 21, Napoleon 0
Wintersville Indian Creek 21, Martins Ferry 7
Xenia 21, Piqua 7
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Some high school football scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/