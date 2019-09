NATIONAL LEAGUE

BATTING_K.Marte, Arizona, .329; Yelich, Milwaukee, .329; Rendon, Washington, .322; Arenado, Colorado, .317; McNeil, New York, .317; Blackmon, Colorado, .316; B.Reynolds, Pittsburgh, .314; Newman, Pittsburgh, .309; Bellinger, Los Angeles, .300; Albies, Atlanta, .299.

RUNS_Acuña Jr., Atlanta, 127; Bellinger, Los Angeles, 118; Rendon, Washington, 115; Freeman, Atlanta, 112; Blackmon, Colorado, 111; Bryant, Chicago, 108; Story, Colorado, 108; Soto, Washington, 107; Albies, Atlanta, 100; Arenado, Colorado, 100; Eaton, Washington, 100; Yelich, Milwaukee, 100.

RBI_Rendon, Washington, 124; Freeman, Atlanta, 121; Arenado, Colorado, 118; E.Escobar, Arizona, 118; Bell, Pittsburgh, 116; P.Alonso, New York, 115; Bellinger, Los Angeles, 114; Harper, Philadelphia, 109; Soto, Washington, 108; E.Suárez, Cincinnati, 102.

HITS_K.Marte, Arizona, 187; Albies, Atlanta, 186; Arenado, Colorado, 183; Blackmon, Colorado, 179; Acuña Jr., Atlanta, 175; Freeman, Atlanta, 174; Rendon, Washington, 173; A.Rosario, New York, 171; Story, Colorado, 170; E.Escobar, Arizona, 169.

DOUBLES_Albies, Atlanta, 43; Rendon, Washington, 43; Blackmon, Colorado, 42; Seager, Los Angeles, 42; J.Báez, Chicago, 38; Bell, Pittsburgh, 37; McNeil, New York, 37; Pillar, San Francisco, 37; B.Reynolds, Pittsburgh, 37; Segura, Philadelphia, 37.

TRIPLES_E.Escobar, Arizona, 10; K.Marte, Arizona, 9; Albies, Atlanta, 8; Ahmed, Arizona, 7; Blackmon, Colorado, 7; Eaton, Washington, 7; Ervin, Cincinnati, 7; A.Frazier, Pittsburgh, 7; A.Rosario, New York, 7; Edman, St. Louis, 6; S.Marte, Pittsburgh, 6; Tatis Jr., San Diego, 6.

HOME RUNS_P.Alonso, New York, 50; E.Suárez, Cincinnati, 48; Bellinger, Los Angeles, 46; Yelich, Milwaukee, 44; Arenado, Colorado, 41; Acuña Jr., Atlanta, 41; Freeman, Atlanta, 38; Schwarber, Chicago, 37; Bell, Pittsburgh, 37; Donaldson, Atlanta, 37.

STOLEN BASES_Acuña Jr., Atlanta, 37; T.Turner, Washington, 34; J.Dyson, Arizona, 30; Yelich, Milwaukee, 30; Robles, Washington, 26; S.Marte, Pittsburgh, 25; Wong, St. Louis, 24; Story, Colorado, 21; Margot, San Diego, 20; A.Rosario, New York, 19.

PITCHING_Strasburg, Washington, 17-6; Fried, Atlanta, 17-6; Dak.Hudson, St. Louis, 16-7; Kershaw, Los Angeles, 15-5; L.Castillo, Cincinnati, 15-7; Corbin, Washington, 14-7; Wainwright, St. Louis, 14-9; Buehler, Los Angeles, 13-4; Soroka, Atlanta, 13-4; Ryu, Los Angeles, 13-5.

ERA_Ryu, Los Angeles, 2.41; deGrom, New York, 2.51; Soroka, Atlanta, 2.60; Flaherty, St. Louis, 2.85; S.Gray, Cincinnati, 2.88; Scherzer, Washington, 2.93; Corbin, Washington, 3.05; Kershaw, Los Angeles, 3.15; Buehler, Los Angeles, 3.25; L.Castillo, Cincinnati, 3.25.

STRIKEOUTS_deGrom, New York, 248; Scherzer, Washington, 243; Strasburg, Washington, 241; Corbin, Washington, 230; Darvish, Chicago, 229; Nola, Philadelphia, 229; Flaherty, St. Louis, 225; Ray, Arizona, 225; L.Castillo, Cincinnati, 218; Buehler, Los Angeles, 207.